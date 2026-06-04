ઇન્ટરનેટ કે ડેટા વિના પણ થશે UPI પેમેન્ટ!

વર્તમાન સમયમાં મોટાભાગના લોકો કેશલેસ થઈને ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ઇન્ટરનેટ અને સ્માર્ટફોનની સુલભતાએ નાણાકીય વ્યવહારોને એટલા સરળ બનાવી દીધા છે કે હવે નાની-મોટી કોઈપણ પ્રકારની પેમેન્ટ સેકન્ડોમાં જ મોબાઈલ દ્વારા થઈ જાય છે. જો કે, ઓનલાઇન પેમેન્ટની આ સુવિધા જેટલી આરામદાયક છે, તેટલી જ તે ઇન્ટરનેટ પર નિર્ભર છે. ઘણીવાર યુઝર્સ બજારમાં કે કટોકટીના સમયે નબળા નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી અથવા દૈનિક ડેટા (Data) ખતમ થઈ જવાના કારણે ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરી શકતા નથી અને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે.
જો તમે પણ ક્યારેય ડિજિટલ પેમેન્ટ કરતી વખતે નેટવર્ક ન હોવાને કારણે કે બેલેન્સ પૂરું થઈ જવાને કારણે પરેશાની ભોગવી હોય, તો હવે તમારી આ ચિંતાનો કાયમી અંત આવી ગયો છે. દેશમાં ખૂબ જ ઓછા લોકોને આ વાતની સત્તાવાર જાણકારી છે કે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વિના પણ યુપીઆઈ (UPI) નો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકાય છે. ભારતમાં તમામ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનું સંચાલન કરતી સંસ્થા NPCI (National Payments Corporation of India) દેશના નાગરિકો માટે એક એવી અદભુત ઓફલાઇન સુવિધા લઈને આવી છે, જેનાથી વાઇફાઇ (WiFi) અને ઇન્ટરનેટ ડેટા વગર પણ સીધા એક બેંક એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં મની ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.
સાદા કીપેડવાળા ફીચર ફોનમાં પણ ચાલશે આ જાદુઈ ટ્રીક
મોબાઈલ યુઝર્સ માટે સૌથી ખુશીની વાત એ છે કે NPCI ની આ ઓફલાઇન કેશલેસ સુવિધા માત્ર મોંઘા સ્માર્ટફોન પૂરતી મર્યાદિત નથી. આ સેવા સાદા કીપેડવાળા ફીચર ફોન (નાના ફોન) માં પણ એટલી જ સરળતાથી ઓપરેટ થાય છે. પરંતુ, ઇન્ટરનેટ વિનાની આ ખાસ UPI સેવાનો લાભ ઉઠાવતા પહેલાં તમારે કેટલીક મૂળભૂત બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે. તમારું જે-તે બેંક એકાઉન્ટ તમારા મોબાઈલ નંબર સાથે લિંક (અટેચ) હોવું અનિવાર્ય છે. આ સાથે જ તમારા તે નંબર પર UPI સર્વિસ પહેલેથી એક્ટિવ હોવી જોઈએ. આ પ્રોસેસ કરવા માટે તમારા મોબાઈલમાં ઇન્ટરનેટની જરૂર નથી, પરંતુ નોર્મલ કોલ કરવા અને ટેક્સ્ટ મેસેજ મેળવવા માટેનું સામાન્ય મોબાઈલ નેટવર્ક હોવું જરૂરી છે.
ઓફલાઇન પેમેન્ટ કરવા માટે ફોલો કરો આ 5 સરળ સ્ટેપ્સ (Steps)
ઇન્ટરનેટ વગર પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે તમારે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ પરથી નીચે મુજબના 5 સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના રહેશે:
Step 1: સૌથી પહેલા તમારા મોબાઈલના ડાયલર પેડ પર જઈને *99# (સ્ટાર ડબલ નાઈન હેશ) ડાયલ કરો. ખાસ ધ્યાન રાખો કે આ કોલ તમારે એ જ નંબર પરથી કરવાનો છે જે તમારા બેંક ખાતા સાથે સત્તાવાર રીતે જોડાયેલો હોય.
Step 2: કોડ ડાયલ કરતાની સાથે જ તમારા ફોનની સ્ક્રીન પર ફ્લેશ મેસેજના સ્વરૂપમાં UPI સેવાઓ સાથે જોડાયેલું એક નવું મેનૂ (Menu) ખૂલી જશે.
Step 3: આ સ્ક્રીન પર તમને બેંકિંગને લગતા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ (વિકલ્પો) જોવા મળશે, જેમ કે બેંક બેલેન્સ ચેક કરવું, પૈસા મોકલવા (Send Money) અને પૈસા મંગાવવા. ઑફલાઇન પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે તમારે ‘Send Money’ ના વિકલ્પની સામે આપેલો નંબર ટાઈપ કરીને રિપ્લાય આપવો પડશે.
Step 4: આ પછીના આગામી મેનૂમાં તમારે પસંદ કરવાનું રહેશે કે તમે કયા માધ્યમથી પૈસા મોકલવા માંગો છો. સ્ક્રીન પર તમને સામેવાળા વ્યક્તિનો મોબાઈલ નંબર, તેની UPI ID અથવા બેંક એકાઉન્ટ ડિટેલ્સ (ખાતા નંબર અને IFSC કોડ) ના ઓપ્શન મળશે. તમે ગમે તે એક વિકલ્પ પસંદ કરીને તેની વિગતો ભરો અને જેટલી રકમ મોકલવી હોય તે આંકડો (Amount) દાખલ કરો.
Step 5: હવે સૌથી છેલ્લા અને મહત્વના સ્ટેપમાં સ્ક્રીન પર તમારો સિક્રેટ UPI PIN (યુપીઆઈ પિન) પૂછવામાં આવશે. તમારો પિન નંબર ટાઈપ કરીને તમે જેવું જ ‘Submit’ નું બટન દબાવશો, એટલે ઇન્ટરનેટ વિના પણ સેકન્ડોમાં તમારું પેમેન્ટ સફળતાપૂર્વક થઈ જશે. ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થતાં જ તમારા મોબાઈલ પર તેની કન્ફર્મેશન મેસેજ પણ આવી જશે.