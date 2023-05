LIVE : ઈમરાન ખાન મુક્ત, લોકોને શાંતિ જાળવવા કરી અપીલ

પાકિસ્તાનની સુપ્રીમ કોર્ટે પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનને મુક્ત કર્યા છે. જો કે તેને આ મામલે શુક્રવારે હાઈકોર્ટમાં જવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. મુક્તિ બાદ ઈમરાન ખાને શાહબાઝ સરકાર પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા અને પોતાના સમર્થકોને શાંતિ જાળવવાની અપીલ પણ કરી હતી. તેણે કહ્યું કે મારું હાઈકોર્ટમાંથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું અને પછી લાકડીઓ વડે માર મારવામાં આવ્યો. સામાન્ય ગુનેગાર સાથે પણ આવું થતું નથી, તે પછી શું થયું તેની મને ખબર નથી. મને હજુ પણ ખબર નથી કે શું થયું.

Pakistan Tehreek-e-Insaf’s (PTI) Chairman Imran Khan’s arrest has been declared “illegal” by Supreme Court which also ordered that he be released “immediately”. He has been ordered to appear in Islamabad High Court tomorrow, reports Pakistan media ARY NEWS and Geo TV pic.twitter.com/edbViBlHd8

— ANI (@ANI) May 11, 2023