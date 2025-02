VIDEO: 614 વર્ષ પછી નગરદેવી નગરચર્યાએ નીકળ્યા, ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ

અમદાવાદ: આજે નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાજીની નગરયાત્રા યોજાઇ રહી છે. સવારે આરતી બાદ માતાજીની પાદુકા રથ પર વિરાજમાન કરાવીને રથ નગરયાત્રાએ નીકળ્યો છે. અમદાવાદવાસીઓએ અત્યાર સુધી નગરદેવતા એવા ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાનો લહાવો લીધો છે પણ હવે અમદાવાદના નગરદેવી માતા ભદ્રકાળી પણ પોતાના ભક્તોને દર્શન આપવા આવ્યા છે.

Ahmedabad, Gujarat: After 614 years, the Nagar Yatra of Maa Bhadrakali is being held on the city’s foundation day. Covering 6.25 km, the procession includes key landmarks, with tight security and traffic diversions in place pic.twitter.com/EbDw56dOvd

— IANS (@ians_india) February 26, 2025