89 વર્ષીય અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની તબિયત લથડી, બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ

60 અને 70 ના દાયકાના લાખો દિલો પર રાજ કરનારા લોકપ્રિય અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર બીમાર પડ્યા છે. તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ધર્મેન્દ્ર ઉંમર સંબંધિત બિમારીથી પીડાઈ રહ્યા છે. તેમના ચાહકો સતત તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
ધર્મેન્દ્રની તબિયત લથડી રહી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઉંમર સંબંધિત સમસ્યાઓના કારણે તેમનું સ્વાસ્થ્ય સતત બગડી રહ્યું છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉંમર સંબંધિત સમસ્યાઓથી પીડાઈ રહ્યા છે. તેમનો પરિવાર સતત તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે.
ધર્મેન્દ્રને રૂટિન ચેકઅપ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા
અભિનેતાને લગભગ 10 દિવસ પહેલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અભિનેતાની ટીમે તે સમયે સ્વાસ્થ્ય અપડેટ આપ્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ તેમના રૂટિન ચેકઅપનો એક ભાગ છે, જે પહેલાથી જ પ્લાન કરવામાં આવ્યું હતું. તેથી, ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
હેમા માલિનીએ પણ સ્વાસ્થ્ય અપડેટ આપ્યું હતું.
થોડા દિવસો પહેલા, જ્યારે ફોટોગ્રાફરોએ હેમા માલિનીને ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે ઈશારો કર્યો કે તેઓ ઠીક છે. હેમાએ હાથ જોડીને બધાને કહ્યું કે ધર્મેન્દ્ર હવે સ્વસ્થ છે.
ધર્મેન્દ્રએ અમેરિકામાં પણ ચેકઅપ કરાવ્યું હતું
આ પહેલીવાર નથી,ધર્મેન્દ્ર પહેલા પણ ઘણી વખત રૂટિન ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા છે. તેઓ 89 વર્ષના છે અને તેમના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખૂબ સતર્ક છે. તાજેતરમાં, અભિનેતા વય-સંબંધિત ગૂંચવણોને કારણે સારવાર માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગયા હતા. ધર્મેન્દ્ર હિન્દી સિનેમાના પ્રિય સ્ટાર છે અને ચાહકો તેમના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખૂબ ચિંતિત છે.
ધર્મેન્દ્રની અભિનય કારકિર્દી અત્યાર સુધી
ધર્મેન્દ્રએ તેમના સમગ્ર કારકિર્દી દરમિયાન અનેક એક્શન ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે. તેમને હિન્દી સિનેમાના હી-મેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે “ચુપકે ચુપકે” (1975), “પ્રતિજ્ઞા” (1975) થી લઈને “યમલા પગલા દીવાના” (2011) સુધીની અનેક કોમેડી ફિલ્મોમાં પણ અભિનય કર્યો છે.
આ સિવાય તેમના કામની વાત કરીએ તો”પ્યાર કિયા તો ડરના ક્યા?”, “લાઇફ ઇન અ મેટ્રો,” “જોની ગદ્દાર,” અને “અપને” જેવી લોકપ્રિય ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. 2023માં, તેઓ ફિલ્મ “રોકી રાની કી પ્રેમ કહાની” માં દેખાયા, જેણે શબાના આઝમી સાથેના તેમના ચુંબન દ્રશ્યથી ધૂમ મચાવી હતી. તેમની ફિલ્મ “એકિસ” 2025માં રિલીઝ થશે.