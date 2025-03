બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી વચ્ચે દુર્ઘટના: વટવામાં મહાકાય ક્રેન પડી, ઘણી ટ્રેનો રદ

અમદાવાદ: બુલેટ ટ્રેન દોડાવવા માટે ઝડપથી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે રવિવારે વટવા-રોપડા વિસ્તારમાં બુલેટ ટ્રેન માટે બ્રિજ ઊભા કરવાની કામગીરી વખતે અચાનક ક્રેન તૂટી પડતાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ. આ ઘટનામાં બે કર્મચારીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયાની માહિતી છે પરંતુ આ સિવાય કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

ટ્રેનોની અવર-જવરને અસર

મળતી માહિતી અનુસાર બુલેટ ટ્રેનના પિલ્લર પર મૂકવામાં આવેલી ક્રેન અચાનક તૂટી પડી હતી. જેના કારણે નજીકમાંથી પસાર થતાં રેલવે ટ્રેકને નુકસાન થયું હતું. જેના કારણે મુંબઈ-અમદાવાદ રુટ પર દોડતી અનેક ટ્રેનોની અવર-જવરને અસર થઇ હતી.

#TrainUpdate

Train services on down-line between Vatva-Ahmedabad are affected as one of the Segmental Launching Gantry working in vicinity of this line accidentally skid from its position while retracting after completing the launching of the girder. @WesternRly @RailMinIndia pic.twitter.com/cG9j2ST4Uw

— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) March 24, 2025