મેં મનથી એની સાથે લગ્ન કરી લીધા છે: આમિર ખાન

આમિર ખાને ગયા વર્ષે તેના જન્મદિવસ પર તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટનો પરિચય ચાહકો સાથે કરાવ્યો હતો. તેમને ઘણીવાર લગ્ન વિશે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, અને આમિર ખાને આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
આમિર ખાન હાલમાં તેની ફિલ્મ “હેપ્પી પટેલ” માટે સમાચારમાં છે. વીર દાસ દ્વારા દિગ્દર્શિત અને અભિનીત, આમિરે આ ફિલ્મનું નિર્માણ કર્યું છે અને તેમાં એક નાનકડી ભૂમિકા પણ નિભાવી છે. વધુમાં, તે તેના અંગત જીવનને કારણે સતત સમાચારમાં રહે છે. ગયા વર્ષે, તેના જન્મદિવસ પર, આમિરે તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટનો પરિચય મીડિયા સામે ચાહકો સાથે કરાવ્યો હતો. તેઓએ તાજેતરમાં જ એક નવા ઘરમાં રહેવાનું નક્કી કર્યું છે. તેણે લગ્ન વિશે એક રસપ્રદ ખુલાસો પણ કર્યો.
આમિર ખાન અને ગૌરી નવા ઘરમાં સાથે રહેવા ગયા
ચાહકો ઘણીવાર પૂછે છે કે શું આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટના લગ્ન થયા છે, અથવા તેઓ ક્યારે કરશે. આ પ્રશ્નોના જવાબ આપીને આમિર ખાને પોતાનું મૌન તોડ્યું. મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટે કહ્યું કે તે પહેલાથી જ ગૌરી સાથે તેના હૃદયમાં લગ્ન કરી ચૂક્યો છે. આમિર ખાન અને ગૌરી મુંબઈમાં એક નવા ઘરમાં રહેવા સાથે શિફ્ટ થયા છે.
આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટ ઘણા સમયથી ડેટિંગ કરી રહ્યા છે. 2025માં, આમિર ખાને તેના 60મા જન્મદિવસ પર તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી. ગૌરી મૂળ બેંગ્લોરની છે, પરંતુ તે અને આમિર ખાન તાજેતરમાં મુંબઈમાં એક નવા ઘરમાં રહેવા ગયા. આમિર ખાને ગૌરી સાથેના તેના સંબંધો વિશે કહ્યું કે તે તેના પ્રત્યે ખૂબ જ ગંભીર છે અને તેને તેની પત્ની તરીકે સ્વીકારી લીધી છે. જોકે, હાલમાં લગ્નનો કોઈ પ્લાન નથી.
આમિર ખાને તાજેતરમાં બોલિવૂડ હંગામા સાથે તેના ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સાથેના સંબંધો વિશે વાત કરતા કહ્યું, “ગૌરી અને હું એકબીજા પ્રત્યે ગંભીર છીએ, અને અમારો સંબંધ ખૂબ જ મજબૂત છે. અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે ભાગીદાર છીએ. અમે સાથે છીએ. લગ્નની વાત કરીએ તો, મારા મનમાં હું પહેલાથી જ ગૌરી સાથે લગ્ન કરી ચૂક્યો છું. લગ્નને ઔપચારિક બનાવવું કે નહીં તે હું સમય જતાં નક્કી કરીશ.” નવા ઘરમાં સાથે રહેવા વિશે વાત કરતા આમિર ખાને કહ્યું, “આ (સ્થળાંતર) મારી ફિલ્મ ‘હેપ્પી પટેલ’ ની રિલીઝની વચ્ચે જ થઈ રહ્યું છે. તો આ એકદમ પાગલપન છે.”
ગૌરી સ્પ્રેટ શું કરે છે?
આમિર ખાન અને ગૌરી લગભગ બે દાયકાથી એકબીજાને ઓળખે છે. તેઓ લગભગ દોઢ વર્ષ પહેલા ફરી મળ્યા હતા. ગૌરી છ વર્ષના પુત્રની માતા છે. તે હાલમાં આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સ સાથે કામ કરે છે. આમિર ખાનના અંગત જીવનની વાત કરીએ તો, તેમના પહેલા લગ્ન રીના દત્તા સાથે થયા હતા. તેમને બે બાળકો છે: પુત્ર જુનૈદ અને પુત્રી આયરા. તેમના બીજા લગ્ન કિરણ રાવ સાથે થયા હતા. કિરણ અને આમિરને એક પુત્ર આઝાદ છે. રીના અને કિરણ બંનેથી છૂટાછેડા લીધા બાદ તેમના જીવનમાં ગૌરીનું આગમન થયું.