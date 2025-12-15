ગુજરાતના એક વકીલે ફિલ્મ ધુરંધરના નિર્માતાઓ અને કલાકારોને નોટિસ મોકલી

ગુજરાત હાઈકોર્ટના એક વકીલે તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ “ધુરંધર” ના દિગ્દર્શક આદિત્ય ધાર અને બોલિવૂડ અભિનેતા સંજય દત્ત પર કાનૂની નોટિસ મોકલી છે, જેમાં તેમના પર બલૂચ સમુદાયને બદનામ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. વકીલનો આરોપ છે કે નિર્માતાઓએ ફિલ્મમાં બલૂચ સમુદાયને દર્શાવવા માટે અશ્લીલ, અપમાનજનક અને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે સંપૂર્ણપણે ખોટું છે અને બલૂચ સમુદાયની નકારાત્મક છબી બનાવી રહ્યું છે. વકીલે ફિલ્મમાં એક સંવાદ સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ, અમદાવાદ સ્થિત એડવોકેટ નબીલ બલોચ દ્વારા કાનૂની નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. તેમણે ફિલ્મમાં સંજય દત્તના પાકિસ્તાની પોલીસ અધિકારી દ્વારા બોલાયેલા સંવાદ સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, જેમાં તેઓ કહે છે, “તમે મગર પર વિશ્વાસ કરી શકો છો, પરંતુ બલૂચ પર નહીં.” દત્ત ફિલ્મમાં પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) ચૌધરી અસલમની ભૂમિકા ભજવે છે.
એડવોકેટ નબીલ બલોચે ફિલ્મની અન્ય પંક્તિઓ પણ ટાંકી છે, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે તેઓ બલૂચ સમુદાયને અપમાનજનક અને અપમાનજનક રીતે રજૂ કરે છે. બલોચે પોતાની નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે, “કોઈપણ સમુદાય વિરુદ્ધ અશ્લીલ અને અપમાનજનક ભાષાનો ઇરાદાપૂર્વક ઉપયોગ દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ છે. તે માત્ર સામાજિક દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપતું નથી પરંતુ સમાનતા, ગૌરવ અને આદરના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનું પણ ઉલ્લંઘન કરે છે.”
ફિલ્મ સાથે સંકળાયેલા બંને વ્યક્તિઓને મોકલવામાં આવેલી નોટિસમાં, વકીલે ફિલ્મ નિર્માતાઓ પાસેથી જાહેર માફી માંગવાની માંગ કરી હતી. તેમણે તેમને ફિલ્મ “ધુરંધર” માંથી બલોચ સમુદાયના તમામ બદનક્ષીભર્યા, અશ્લીલ અને અપમાનજનક સંદર્ભોને દૂર કરવા, કાઢી નાખવા અથવા સેન્સર કરવા પણ કહ્યું હતું, જેમાં ટ્રેલર, પ્રમોશનલ સામગ્રી અને ઓનલાઈન સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. નોટિસમાં, વકીલે 15 દિવસની અંદર માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય તો નાગરિક અને ફોજદારી કાર્યવાહીની ચેતવણી પણ આપી હતી.