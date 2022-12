કોરોનાના વધતા ખતરાને લઈને PM મોદીની હાઈ લેવલ બેઠક યોજાઈ

વિશ્વમાં કોરોના વાયરસનો કહેર સતત વધી રહ્યો છે. કોરોનાનું નવું વેરિઅન્ટ Omicron BF.7 ફરી એકવાર દેશમાં દેખાયા બાદ ગભરાટનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. કેન્દ્ર સરકાર આ અંગે સતર્ક છે. મહામારીના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠક લગભગ એક કલાક સુધી ચાલી હતી.

#WATCH | PM Narendra Modi reviews the situation related to #COVID19 in the country at a high-level meeting pic.twitter.com/Ql1KvMSIFL

— ANI (@ANI) December 22, 2022