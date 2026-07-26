જંતર-મંતર આંદોલનના પડદા પાછળના 7 હીરો

દિલ્હીના જંતર-મંતર પર જે પણ કંઈ થયું, તે આખા દેશે જોયું. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સહિત ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) ની તમામ માંગણીઓ સરકારે આખરે સ્વીકારી લીધી છે. આ પ્રદર્શનમાં મોટાભાગે Gen Z (નવી પેઢીના યુવાનો) સામેલ હતા, પરંતુ તેમાં દરેક વયજૂથના લોકોએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. જંતર-મંતર પર એકઠી થયેલી ભારે ભીડ વચ્ચે કેટલાક એવા ચહેરાઓ પણ હતા, જેઓ કેમેરા સામે કે સ્ટેજ પર બહુ ઓછા દેખાયા હતા. પરંતુ તેમણે પડદા પાછળ રહીને આ આંદોલનને એવા સ્તર સુધી પહોંચાડ્યું કે સરકારને પણ તેમની માંગણીઓ સ્વીકારવાની ફરજ પડી.
શું હતી આ ટીમની મુખ્ય ભૂમિકા?
આંદોલનની કરોડરજ્જુ ગણાતી આ ટીમે દેશના યુવાનો દ્વારા પોતાના મુદ્દાઓને સાચી અને સચોટ રીતે ઉઠાવ્યા. અભિજીત દીપકેના નામે શરૂ થયેલું આ વિરોધ પ્રદર્શન જોતજોતામાં સમગ્ર દેશમાં ફેલાઈ ગયું હતું. અભિજીત આ આંદોલનનો મુખ્ય ચહેરો હતા, જ્યારે દીપાંગી બેકએન્ડ રણનીતિ પર કામ કરી રહી હતી. દીપાંગીની જેમ જ અન્ય કેટલાક યુવાનો પણ પોતપોતાની રીતે આંદોલનને સફળતા સુધી પહોંચાડવામાં રાત-દિવસ એક કરી રહ્યા હતા.
કોણ હતા તે 7 મહત્વપૂર્ણ ચહેરાઓ?
વૈષ્ણવી:
દિલ્હીની રહેવાસી વૈષ્ણવી CJP માં પ્રવક્તા તરીકે કાર્યરત છે. તેમની કરિયર ખૂબ જ રસપ્રદ રહી છે. તેમણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની સાથે-સાથે અનેક રિસર્ચ સેન્ટર્સમાં કામ કર્યું છે. તેમનો આ જ બહોળો અનુભવ આંદોલનની રણનીતિ ઘડવામાં સૌથી વધુ ઉપયોગી સાબિત થયો.
આશુતોષ રાંકા:
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકાએ આ પ્રદર્શનને અંજામ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જયપુરના વતની આશુતોષે અનેક સામાજિક આંદોલનોમાં ભાગ લીધો છે. તેમની ‘પરિવર્તન’ નામની પોતાની સંસ્થા પણ છે, જે અરાવલી સંરક્ષણ અને NEET પેપર લીક જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ પર અગાઉ પણ અભિયાન ચલાવી ચૂકી છે. કેન્દ્ર સરકાર સામે પ્રદર્શનકારીઓનો પક્ષ મજબૂતીથી રજૂ કરવામાં તેમની મોટી ભૂમિકા રહી.
સૌરવ દાસ:
પત્રકાર તરીકે કામ કરી ચૂકેલા સૌરવ દાસે મીડિયા અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાટાઘાટો કરવાની જવાબદારી સંભાળી હતી. તેમણે મુદ્દાઓને યોગ્ય અને કાનૂની રીતે રજૂ કર્યા જેથી સરકાર તેના પર અમલ કરવા મજબૂર બની.
દીપક:
ખેડૂત પરિવારમાંથી આવતા અને રાજસ્થાનના વતની દીપક CJP ના પ્રવક્તા છે. તેઓ સતત ખેડૂતો અને જમીની સ્તરના મુદ્દાઓને આંદોલન સાથે જોડતા રહ્યા.
આફરીન:
બેંગલુરુની રહેવાસી આફરીને આ આંદોલન સાથે જોડાવવા અને દેશના વિદ્યાર્થીઓના હક માટે લડવા માટે પોતાની સારી પ્રાઈવેટ નોકરી પણ છોડી દીધી હતી.
રત્ના અને સિદ્ધાંત:
આ બંને યુવાનોએ NEET પેપર લીકનો મુદ્દો સોશિયલ મીડિયાથી લઈને ગ્રાઉન્ડ લેવલ સુધી ઉઠાવવામાં કોઈ કસર છોડી ન હતી. આખરે સરકારને તેમની તમામ માંગણીઓ સામે ઝૂકવું પડ્યું.