સુદાનમાંથી બચાવીને 360 ભારતીય નાગરિકો દિલ્હી પહોંચ્યા, ઓપરેશન કાવેરી માટે પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો

સુદાનમાં ગૃહયુદ્ધ વચ્ચે સરકાર ભારતીય સેનાની મદદથી ભારતીય નાગરિકોને ત્યાંથી બહાર કાઢવા માટે બચાવ અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ અંગે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે સોમવારે (24 એપ્રિલ)ના રોજ માહિતી આપી હતી કે યુદ્ધમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે સરકાર દ્વારા ઓપરેશન કાવેરી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ અંતર્ગત ફ્લાઇટ 360 મુસાફરો સાથે દિલ્હી પહોંચી છે.

India welcomes back its own. #OperationKaveri brings 360 Indian Nationals to the homeland as first flight reaches New Delhi. pic.twitter.com/v9pBLmBQ8X — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 26, 2023



બુધવારે જેદ્દાહથી 360 ભારતીયોને લઈને જતું વિમાન લગભગ 9 વાગ્યે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર પહોંચ્યું હતું. આ પહેલા કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્ય મંત્રી વી મુરલીધરને જેદ્દાહથી વિમાનના પ્રસ્થાન અંગે માહિતી આપી હતી. તે જલ્દી જ તેના પરિવારના સભ્યોને મળી શકશે. તે જ સમયે, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પણ ટ્વીટ કર્યું કે ભારત તેના પ્રિયજનોના પરત આવવાનું સ્વાગત કરે છે. ઓપરેશન કાવેરી હેઠળ 360 ભારતીય નાગરિકોને સ્વદેશ પરત લાવવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ ફ્લાઈટ નવી દિલ્હી પહોંચી

#WATCH | A special flight, carrying 360 Indian evacuees from Sudan, lands in Delhi from Jeddah, Saudi Arabia pic.twitter.com/v7WmyR9sDm — ANI (@ANI) April 26, 2023



ઉત્તરાખંડના સીએમએ આભાર વ્યક્ત કર્યો

બુધવારે રાત્રે ભારત આવેલી ફ્લાઈટમાં ઉત્તરાખંડના 10 લોકોને પણ પાછા લાવવામાં આવ્યા હતા. નવી દિલ્હી પહોંચતા, આ 10 લોકોનું ઉત્તરાખંડના નિવાસી કમિશનર શ્રી અજય મિશ્રા અને સહાયક પ્રોટોકોલ અધિકારી શ્રી અમર બિષ્ટ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સુનીલ સિંહ, વિનોદ નેગી, પ્રવીણ નેગી, અનિલ કુમાર, શીશપાલ સિંહ, અંકિત બિષ્ટ, જુનૈદ ત્યાગી, જુનેદ અલી, ઇનાયત ત્યાગી અને સલમા ત્યાગીનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને વિદેશ મંત્રી શ્રી એસ. જયશંકરનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે સરકાર સુદાનમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને પરત લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર સરકાર સાથે સતત સંપર્કમાં છે.

#WATCH | Delhi: “Indian govt supported us a lot. It’s a big thing that we reached here safely as it was very dangerous. I thank PM Modi and Indian Govt,” says an Indian national, who returned from Sudan pic.twitter.com/iyRo6gpEYr — ANI (@ANI) April 26, 2023



કયા રાજ્યમાંથી કેટલા મુસાફરો?

સુદાનથી સાઉદી અરેબિયા થઈને ભારત આવતા મુસાફરોની રાજ્યવાર વિગતો આપવામાં આવી છે. જેમાં આસામમાં 3, બિહાર 98, છત્તીસગઢ 1, દિલ્હી 3, હરિયાણા 24, હિમાચલ પ્રદેશ 22, ઝારખંડ 6, મધ્ય પ્રદેશ 4, ઓડિશા 15, પંજાબ 22, રાજસ્થાન 36, ઉત્તર પ્રદેશ 116, ઉત્તરાખંડ 10 અને પશ્ચિમમાંથી 22 છે. બંગાળનો સમાવેશ થાય છે. સુદાનથી પરત ફરેલા એક ભારતીય નાગરિકે કહ્યું, ભારત સરકારે અમારો ઘણો સાથ આપ્યો. આ એક મોટી વાત છે કે અમે સુરક્ષિત રીતે અહીં પહોંચ્યા કારણ કે તે ખૂબ જ ખતરનાક હતું. હું પીએમ મોદી અને ભારત સરકારનો આભાર માનું છું.

#WATCH | Delhi: “I went there for an IT project and got stuck there. Embassy and the govt also helped a lot. Around 1000 people are present in Jeddah. Govt is doing fast evacuation,” says Surender Singh Yadav, an Indian national who returned from Sudan pic.twitter.com/TGxyVKfYUn — ANI (@ANI) April 26, 2023



આ સિવાય ભરત નામના એક નાગરિકે કહ્યું, હું ભારત સરકારનો આભાર માનું છું. સાઉદી અરેબિયાએ પણ સારું કામ કર્યું છે. સારી વ્યવસ્થા માટે હું પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ડૉ. એસ જયશંકરને સલામ કરું છું.

સુદાનમાં આશરે 3,000 ભારતીયો છે

સમગ્ર સુદાનમાં લગભગ 3,000 ભારતીયો છે. સુદાનની રાજધાની ખાર્તુમમાં અનેક સ્થળોએથી ભારે લડાઈના અહેવાલો સાથે સુદાનમાં સુરક્ષાની સ્થિતિ અસ્થિર છે. છેલ્લા 10 દિવસથી અહીં સેના અને અર્ધલશ્કરી દળો વચ્ચેની ભીષણ લડાઈમાં 400થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.

#WATCH | Delhi: “I am thankful to Indian Govt. Saudi Arabia also did a good job. I salute PM Narendra Modi and Dr S Jaishankar for the good arrangements,” says Bharat, an Indian national who returned from Sudan pic.twitter.com/xRgRQ3Wz0U — ANI (@ANI) April 26, 2023



વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં સુદાનમાંથી ભારતીયોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે યોજનાઓ તૈયાર કરવા સૂચના આપી હતી. વિદેશ મંત્રી જયશંકરે તાજેતરમાં સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના વિદેશ મંત્રીઓ સાથે સુદાનની સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી હતી.