SIR : ઉત્તર પ્રદેશમાંથી 28.9 મિલિયન મતદારોના નામ થયા રદ્દ

ચૂંટણી પંચે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં મતદારોની ડ્રાફ્ટ યાદી જાહેર કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી નવદીપ રિનવાએ જણાવ્યું હતું કે SIR માં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી 28.9 મિલિયન મતદારો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ, ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 154.4 મિલિયન હતી, જે SIR પછી ઘટીને 125.5 મિલિયન થઈ ગઈ છે. સુધારણા દરમિયાન, 4.6 મિલિયન મતદારો મૃત હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પ્રક્રિયા 27 એપ્રિલે શરૂ થઈ હતી. પ્રથમ તબક્કો 26 નવેમ્બરે સમાપ્ત થયો. શરૂઆતમાં, 29.7 મિલિયન મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા હતા. નવદીપ રિનવાના જણાવ્યા અનુસાર, ડ્રાફ્ટ યાદી મૂળ 31 ડિસેમ્બરે જાહેર થવાની હતી, પરંતુ બાદમાં તારીખ એક અઠવાડિયા સુધી લંબાવીને 6 જાન્યુઆરી કરવામાં આવી હતી.
સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન, ફિલ્ડ ટીમોને 4.623 મિલિયન મતદારો મૃત મળી આવ્યા. બે કરોડ 17 લાખ મતદારો તેમના જૂના સરનામાં પરથી ગુમ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું, જે કદાચ અન્ય જિલ્લાઓ અથવા રાજ્યોમાં સ્થાનાંતરિત થયા હતા. 2.549 લાખ મતદારોના નામ એક કરતાં વધુ જગ્યાએ મળી આવ્યા હતા. દાવા અને વાંધા 6 જાન્યુઆરીથી 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન દાખલ કરી શકાય છે, અને આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા દાવા અને વાંધા 6 જાન્યુઆરીથી 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન ઉકેલવામાં આવશે.
યુપીના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી નવદીપ રિનવાએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા તમામ ગણતરી ફોર્મ પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે અને તેમનું ડિજિટાઇઝેશન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી બહાર પાડ્યા પછી, જો કોઈ મતદાર યાદીમાંથી બહાર પડી ગયો હોય અથવા જેનું નામ ભૂલથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું હોય તો મતદારો પાસે બે અરજીઓ સબમિટ કરીને વાંધા નોંધાવવા માટે એક મહિનાનો સમય હશે. નવદીપ રિનવાએ ઉત્તર પ્રદેશના તમામ મતદારોને ડ્રાફ્ટ યાદી જોવાની અપીલ કરી જેથી કોઈ મતદારનું નામ બાકી ન રહે.