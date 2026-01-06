જર્મની અને ફ્રાન્સ સહિત સાત દેશો અમેરિકા વિરુદ્ધ થયા એક

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનોએ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડને પોતાનું આગામી લક્ષ્ય જાહેર કર્યું. ગ્રીનલેન્ડ અંગે ટ્રમ્પની ધમકીના જવાબમાં યુરોપિયન દેશો હવે એક થયા છે.
ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, પોલેન્ડ, સ્પેન, બ્રિટન અને ડેનમાર્કે એક સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું છે જેમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આર્કટિક ક્ષેત્રની સુરક્ષા યુરોપ માટે ટોચની પ્રાથમિકતા છે અને ગ્રીનલેન્ડના ભવિષ્યનો નિર્ણય ફક્ત ડેનમાર્ક અને ગ્રીનલેન્ડના લોકો પર નિર્ભર છે.
આ સંયુક્ત નિવેદન પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, જર્મન ચાન્સેલર મેર્ઝ, ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની, પોલેન્ડના વડા પ્રધાન ડોનાલ્ડ ટસ્ક, સ્પેનિશ વડા પ્રધાન પેડ્રો સાંચેઝ, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર અને ડેનિશ વડા પ્રધાન મેટ્ટે ફ્રેડરિકસેન દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આર્કટિક સુરક્ષા માત્ર યુરોપ માટે જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટ્રાન્સ-એટલાન્ટિક સુરક્ષા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. નાટોએ પહેલાથી જ આર્કટિકને પ્રાથમિકતા આપી દીધી છે, અને યુરોપિયન સાથીઓ ત્યાં તેમની હાજરી, લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ અને રોકાણો વધારી રહ્યા છે.
યુરોપિયન નેતાઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ડેનમાર્ક કિંગડમ, જેમાં ગ્રીનલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે, તે નાટોનો ભાગ છે, અને આર્કટિક ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા નાટો સાથીઓ, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે મળીને સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. આ યુએન ચાર્ટરમાં સમાવિષ્ટ સાર્વભૌમત્વ, પ્રાદેશિક અખંડિતતા અને સરહદોની અદમ્યતાના સિદ્ધાંતોને સુનિશ્ચિત કરશે.
નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 1951 ની સંરક્ષણ સંધિ હેઠળ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આ પ્રયાસમાં મુખ્ય ભાગીદાર છે, પરંતુ ગ્રીનલેન્ડના ભવિષ્ય અંગેના નિર્ણયો બાહ્ય દબાણ હેઠળ લેવામાં આવશે નહીં.