VIDEO: બેંગકોકની પબમાં ભીષણ આગથી 27ના દર્દનાક મોત

થાઈલેન્ડ: રાજધાની બેંગકોકના ઉત્તરી ભાગમાં આવેલા એક પ્રખ્યાત પબમાં સોમવારે વહેલી સવારે અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ભયાનક અગ્નિકાંડમાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 27 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. જ્યારે અનેક લોકો ગંભીર રીતે દાઝી જતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ હતી કે અંદર હાજર લોકોને બહાર નીકળવાની તક જ મળી ન હતી.
💔 27 dead and 18 injured as tragedy strikes Bangkok nightlife
Late last night, a massive fire engulfed the popular entertainment venue “Rong Beer at Ladprao” near the Ladprao Intersection. Emergency services responded around midnight to a fierce blaze, with thick smoke and… pic.twitter.com/vuPsMO7eZn
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 12, 2026
શોર્ટ સર્કિટ બાદ ધડાકો
ઘટના સમયે પબમાં હાજર એક મ્યુઝિશિયનના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટેજની નજીક લાગેલા સર્કિટ બ્રેકરમાંથી અચાનક ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો હતો. તેની ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ આખા પબની લાઈટો ગુલ થઈ ગઈ અને એક જોરદાર ધડાકો સંભળાયો હતો. ધડાકા સાથે જ પબની અંદર કાળોટોપ ધુમાડો ભરાઈ ગયો હતો અને જોતજોતામાં આખું બિલ્ડિંગ આગની લપેટમાં આવી ગયું હતું.
જીવ બચાવવા વોશરૂમ તરફ દોડ્યા
આ અકસ્માતમાં સૌથી વધુ હૃદયદ્રાવક દ્રશ્યો પબના પાછળના ભાગમાં જોવા મળ્યા હતા. ફાયર ફાઈટરોને પબના પાછળના ભાગમાં આવેલા વોશરૂમમાંથી અનેક લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. આગ અને ધુમાડાથી બચવા માટે લોકો પાછળ તરફ ભાગ્યા હતા. પરંતુ ત્યાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો ન હોવાથી શ્વાસ રૂધાવાને કારણે અને દાઝી જવાથી તેમના ત્યાં જ મોત નીપજ્યા હતા.
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At least 27 people have been killed in a fire at a pub in Bangkok in one of the deadliest such incidents in the tourism hub in recent years https://t.co/3STrHP3k5v pic.twitter.com/VkvzWFpVb1
— Reuters (@Reuters) July 12, 2026
વિસ્ફોટ પછી ધુમાડાથી ભરેલો પબ
વડાપ્રધાન અનુતિન ચાર્નવિરાકુલના જણાવ્યા અનુસાર, સર્કિટ બ્રેકરમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યા પછી સ્ટેજ નજીક આગ લાગી હોવાનું માનવામાં આવે છે. સ્થળની મુલાકાત લીધા પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે અચાનક વીજળી ગુલ થઈ જાય તે પહેલાં સ્ટેજ પરના સર્કિટ બ્રેકરમાંથી ધુમાડો નીકળતો સંગીતકારોએ જોયો હતો. કલાકારોના જણાવ્યા મુજબ, બ્લેકઆઉટ પછી વિસ્ફોટ થયો હતો, જેના પછી જ્વાળાઓ ઝડપથી સમગ્ર સ્થળ પર ફેલાઈ ગઈ હતી.
બેંગકોકના ગવર્નર ચૅડચાર્ટ સિટ્ટીપંટે જણાવ્યું હતું કે આગ ઝડપથી છત પર સુશોભન સામગ્રીને કારણે ફેલાઈ છે, જેના કારણે ગાઢ, ઝેરી ધુમાડો ઉત્પન્ન થયો.
અગ્નિશામકોએ આગને કાબુમાં લેતા પહેલા લગભગ 30 મિનિટ સુધી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળની પાછળથી મળેલી છબીઓમાં પબનો આંતરિક ભાગ બરબાદ થયો હતો, જેમાં બળી ગયેલું ફર્નિચર, કાળી દિવાલો અને સમગ્ર ઇમારતમાં આગથી વ્યાપક નુકસાન થયું હતું.
થાઇલેન્ડમાં પણ આવી જ દુર્ઘટના
આ દુર્ઘટના થાઇલેન્ડના તાજેતરના વર્ષોમાં સૌથી ભયંકર મનોરંજન સ્થળોમાંની એક છે અને તેણે અગાઉની દુર્ઘટનાઓની યાદો તાજી કરી છે. 2022માં, પૂર્વી થાઇલેન્ડમાં એક મ્યુઝિક પબમાં લાગેલી આગમાં 14 લોકોના મોત થયા હતા અને ડઝનેક વધુ ઘાયલ થયા હતા.