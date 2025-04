ખાયા-પિયા વગર 30 કલાકથી તુર્કી એરપોર્ટ પર ફસાયા ભારતીય મુસાફરો

તુર્કી: લંડનથી મુંબઈ જઈ રહેલી વર્જિન એટલાન્ટિક ફ્લાઇટના 260થી વધુ મુસાફરો 30 કલાકથી વધુ સમયથી તુર્કીના દિયારબાકીર એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે. આ મુસાફરો સતત મદદ માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. વર્જિન એટલાન્ટિકે તેમને “હાર્ડ લેન્ડિંગ” જણાવીને ત્યાં ઉતાર્યા હતા. ત્યારબાદ ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે વિમાનને ઉડાન માટે અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું. ફ્લાઈટના ક્રૂ મેમ્બર્સને એક હોટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. જ્યારે મુસાફરોને નાના પ્રાદેશિક એરપોર્ટની અંદર એક પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં પૂરતી સુવિધાઓ પણ નથી. એરલાઈન્સ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવી ન હોવાનું મુસાફરો જણાવી રહ્યા છે.

એરલાઇન્સનું દ્વારા નિવેદન

ભારતીય દૂતાવાસની મદદથી, કેટલાક મુસાફરોને નજીકની હોટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. એરલાઇને કહ્યું છે કે સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં બેકઅપ ફ્લાઇટ તૈયાર થઈ જશે. જો કે, કેટલાક મુસાફરો હજુ પણ એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ હોલ્ડિંગ વિસ્તારમાં છે.

મુસાફરોએ પોતાની મુશ્કેલીઓ વર્ણવી

દરમિયાન, ફસાયેલા મુસાફરોએ આરોપ લગાવ્યો કે એરલાઇન મૂળભૂત સુવિધાઓની વ્યવસ્થા કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. મુસાફરોનો આરોપ છે કે વર્જિન એરલાઇન્સે મુસાફરો માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરી નથી કે, તેઓ ક્યારે મુંબઈ જવા રવાના થશે તેની કોઈ માહિતી આપી નથી. ફ્લાઇટમાં ફસાયેલા મુસાફરોએ ટ્વિટર પર અપૂરતો ખોરાક, શૌચાલય અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો માટે ચાર્જિંગ પોઇન્ટ સહિતની મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવની ફરિયાદ કરી હતી.

My family along with 250+ passengers have been inhumanely treated by @virginatlantic .

Why is this chaos not being covered in the @BBCWorld or global media?? Over 30 hours confined at a military airport in Turkey.

In contact with the @ukinturkiye to please more pressure needed pic.twitter.com/TIIHgE07bb

— Hanuman Dass (@HanumanDassGD) April 3, 2025