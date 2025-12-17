વીમા ક્ષેત્રમાં 100 ટકા FDI મંજૂર, પ્રીમિયમ અને ક્લેઈમ પર શું અસર પડશે?

ભારતના વીમા ક્ષેત્રમાં મોટા પરિવર્તન આવી રહ્યા છે, જે ભવિષ્યમાં દરેક પોલિસીધારકની સુખાકારી અને સુવિધાને અસર કરી શકે છે. કેન્દ્ર સરકારે વીમા કંપનીઓમાં 100 ટકા વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ને મંજૂરી આપી છે.
ભારતનું વીમા ક્ષેત્ર નોંધપાત્ર પરિવર્તનના સમયગાળામાં પ્રવેશવા જઈ રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે, જેમાં વીમા કંપનીઓમાં 100 ટકા વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જ્યારે આ પગલું પહેલી નજરે નીતિઓ અને નિયમો સુધી મર્યાદિત લાગે છે, તે સામાન્ય ગ્રાહકોની નીતિઓ, પ્રીમિયમ અને ક્લેઈમ પ્રક્રિયાઓ પર સીધી અસર કરી શકે છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી બાદ “સબકા વીમા, સબકી રક્ષા” શીર્ષક ધરાવતું વીમા કાયદા (સુધારા) બિલ 2025 લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તેનો ઉદ્દેશ્ય વધુ લોકોને વીમા કવરેજ હેઠળ લાવવા અને ક્ષેત્રને મજબૂત અને મજબૂત બનાવવાનો છે. હાલની વિદેશી શેરહોલ્ડિંગ મર્યાદા 74 ટકા હતી, જે હવે વધારીને 100 ટકા કરવામાં આવી રહી છે.
આ નિર્ણયથી સૌથી મોટો ફેરફાર સ્પર્ધાના સ્તરમાં જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. વૈશ્વિક વીમા કંપનીઓ હવે ભારતમાં સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરી શકશે. આનાથી નવા ખેલાડીઓનો પ્રવેશ સરળ બનશે અને હાલની કંપનીઓ પર વધુ સારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે દબાણ વધશે. નિષ્ણાતોના મતે, ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પો, વધુ સારા કવરેજ અને આધુનિક સુવિધાઓના રૂપમાં આનો લાભ મળી શકે છે.
પ્રીમિયમ રાહતની અપેક્ષા
પ્રીમિયમ મોરચે પણ રાહતની અપેક્ષા છે. સ્પર્ધામાં વધારો થવાને કારણે કંપનીઓ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે પ્રીમિયમને સસ્તું રાખવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. વધુમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ અને ટેકનોલોજીના આગમનથી જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો થશે, જે લાંબા ગાળે વધુ સંતુલિત પ્રીમિયમ માળખું તરફ દોરી શકે છે.
ક્લેઈમની પ્રક્રિયા સરળ બનશે
ક્લેઈમની પતાવટ માટે પણ આ ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. વિદેશી કંપનીઓની મજબૂત મૂડી અને પ્રક્રિયાઓ ક્લેઈમની પ્રક્રિયાને ઝડપી, પારદર્શક અને ડિજિટલ બનાવવા પર ભાર મૂકશે. આનાથી ગ્રાહકોને લાંબી રાહ જોવાની અને વારંવાર કાગળકામમાંથી રાહત મળી શકે છે. વધુમાં, આ નિર્ણયથી ડિજિટલ વીમાને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે. તે નાના શહેરો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા વીમા કવરેજ પૂરું પાડવામાં મદદ કરશે, જે 2047 માટે વીમાના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.