(તસવીર સૌજન્યઃ નરેન્દ્ર મોદી ટ્વિટર)

Experience the Tulip bloom

Tulip Garden opening on March 25, 2021

🌷

Visit with family and friends…#jktourism #kashmir #tulipgarden @incredibleindia @OfficeOfLGJandK pic.twitter.com/PfvX6Y5JKd

— Jammu & Kashmir Tourism (@JandKTourism) March 21, 2021