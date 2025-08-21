શાહરુખના પુત્ર આર્યનની ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડના પ્રીવ્યુ ઈવેન્ટની તસવીરો જુઓ

શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાન ટૂંક સમયમાં દિગ્દર્શનમાં પદાર્પણ કરવા જઈ રહ્યો છે. આર્યન નેટફ્લિક્સ સીરિઝ સાથે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાનું પહેલું પગલું ભરવા જઈ રહ્યો છે. તેની સીરિઝ આ વર્ષની સૌથી ચર્ચિત સીરિઝ છે, જેના મેગા લોન્ચની દર્શકો રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તે પહેલાં શાહરૂખ ખાને તેના પુત્ર સાથે મળીને ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા અને તેમનો ઉત્સાહ વધારી દીધો છે.

આર્યન ખાનની વેબ સીરિઝ ‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’ ના ટીઝર પછી હવે પ્રીવ્યૂ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સમગ્ર કાસ્ટની ઝલક અને ઘણા કેમિયો જોવા મળ્યા છે. આ પ્રીવ્યૂ લોન્ચ માટે એક ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેનું આયોજન શાહરૂખ ખાન અને આર્યને પોતે કર્યુ હતું. આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર સ્ટાર કાસ્ટ હાજર રહી હતી. આર્યન ખાન, સહર બામ્બા, રાઘવ જુયાલ, મોના સિંહ, લક્ષ લાલવાની, બૉબી દેઓલ અને મનોજ પાવા સહિતના કલાકારો સામલ થયા હતાં.

આર્યન ખાનની વેબ સિરીઝ ખૂબ જ ધમાકેદાર બનવા જઈ રહી છે. જે પ્રીવ્યૂ સામે આવ્યો છે તે દર્શાવે છે કે તેની સિરીઝ બોલિવૂડના ઘણા રહસ્યો ખોલશે. આર્યન ખાન દ્વારા નિર્દેશિત આ સિરીઝમાં ઘણા સ્ટાર્સ જોવા મળશે. સલમાન ખાન, રણવીર સિંહ, બોબી દેઓલ અને શાહરૂખ ખાન જેવા સ્ટાર્સ ફિલ્મમાં છે. કરણ જોહર પણ તેનો ભાગ છે. આ ઉપરાંત લક્ષ્ય અને સહર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.2 મિનિટ 27 સેકન્ડના પ્રીવ્યૂ વીડિયોમાં તમને તેમની ઝલક જોવા મળશે. આ સિરીઝ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થઈ રહી છે.

(તમામ તસવીરો: દીપક ધૂરી)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR