‘ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા…’ના નાદ સાથે અનંત ચતુર્દશી પર દેશભરમાં રસ્તાઓ પર ભક્તિ અને ઉત્સાહની લહેર છવાઈ ગઈ. ભારે વરસાદ છતાં સેંકડો ભક્તો ‘ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા, અગલે બરસ તુ જલદી આ’ ના નારા સાથે વિસર્જન યાત્રામાં જોડાયા છે. મુંબઈની વાત કરીએ તો રંગોળી, ફૂલોની વર્ષા અને ઢોલ-નગારાં સાથે, લાલબાગ, ગણેશ ગલી સહિત ઘણા મંડળોમાંથી મૂર્તિઓ વિસર્જન માટે બહાર કાઢવામાં આવી હતી.
અનંત ચતુર્દશીના શુભ અવસર પર, શનિવારે મુંબઈના રસ્તાઓ પર ‘ઢોલ-તાશ’, રંગબેરંગી ગુલાલ અને ભક્તોની ભીડથી વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું. ભારે વરસાદ છતાં, સેંકડો લોકો ખૂબ જ ભક્તિભાવથી ગણેશ વિસર્જન યાત્રામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને પ્રિય બાપ્પાને વિદાય આપી રહ્યા છે. મુંબઈના લાલબાગ વિસ્તારમાં પ્રખ્યાત તેજુકાયાચા રાજા, ગણેશ ગલી અને અન્ય ઘણા મંડળોની મૂર્તિઓ વિસર્જન માટે પંડાલોમાંથી બહાર આવી હતી. ગણેશ વિસર્જનની કેટલીક સુંદર તસવીરો પર નજર કરીએ…
(Photos: IANS)