એમેઝોન પ્રાઇમ વીડિયોએ ભવ્ય ઈવેન્ટમાં 30 સીરિઝ અને 19 ફિલ્મોની જાહેરાત કરી

2026ના વર્ષમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર ઘણી બધી નવી વેબ સિરીઝ અને ફિલ્મો જોવા મળશે. ઘરે બેઠા મનોરંજન ઈચ્છતા દર્શકો માટે OTT પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોએ 2026 માટે તેનું રિલીઝ કેલેન્ડર બહાર પાડ્યું છે. એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોએ 30 નવી ઓરિજિનલ વેબ સિરીઝ અને 19ફિલ્મોની સાથે અન્ય શોની જાહેરાત કરી છે.
મુંબઈમાં એક ભવ્ય ઈવેન્ટમાં એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોએ 2026માં રિલીઝ થનારા પ્રોજેક્ટરની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં બૉલિવૂડ સેલેબ્સે હાજરી આપી હતી. કૂલ 55 સીરિઝ, ફિલ્મો અને શોની આ યાદીમાં ભારતીય ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટની સાથે સાથે એમેઝોન MGM સ્ટુડિયો ઇન્ડિયા તરફથી થિયેટરલી રિલીઝ થયેલી ફિલ્મોના ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ફિલ્મો પણ સામેલ છે. આમાં ‘પંચાયત સીઝન 5’, ‘ફર્ઝી સીઝન 2,’ ‘દુપહિયા 2,’ અને ‘ગ્રામ ચિકિત્સાલય 2,’ જેવા મુખ્ય નામો તેમજ ‘મિર્ઝાપુર’, ‘નાગઝિલા’, ‘રાખ’, ‘સિસ્ટમ’, અને ‘સુંદર પૂનમ’ જેવી ઓરિજિનલ OTT ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે.
2026 ની શ્રેણીમાં ભારતની કેટલીક સૌથી લોકપ્રિય સીરિઝની નવી સીઝન પણ પરત ફરશે, જેમાં શાહિદ કપૂરની “ફર્ઝી સીઝન 2”, જિતેન્દ્ર કુમારની “પંચાયત સીઝન 5”, અનન્યા પાંડેની “કોલ મી બે સીઝન 2”, સ્પર્શ શ્રીવાસ્તવની “ટુ-વ્હીલર સીઝન 2”, સોનાક્ષી સિંહાની “રોર સીઝન 2” અને અમોલ પરાશરની “ગ્રામ ચિકિત્સાલય સીઝન 2″નો સમાવેશ થાય છે.
પ્રાઇમ વિડીયોના સ્લેટમાં હિન્દી, તમિલ અને તેલુગુમાં સ્ક્રિપ્ટેડ અને અનસ્ક્રીપ્ટેડ શો છે. વાર્તાઓ વિવિધ શૈલીઓનો સમાવેશ કરે છે, જેમાં રોમાંસથી લઈને નાટક, થ્રિલરથી લઈને ક્રાઈમ ડ્રામાનો સમાવેશ થાય છે. ઋત્વિક રોશન, આલિયા ભટ્ટ, કુણાલ ખેમુ અને પ્રીતિ ઝિન્ટા જેવા ઉદ્યોગના દિગ્ગજ કલાકારો પણ નિર્માતા તરીકે પદાર્પણ કરી રહ્યા છે.
આ નવી સીરિઝ અને ફિલ્મોમાં નિખિલ અડવાણીની ‘ધ રિવોલ્યુશનરીઝ’નો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ભુવન બામ, રોહિત સરાફ, પ્રતિભા રાંતા અને ગુરફતેહ પીરઝાદા અભિનિત છે. વિજય વર્માની ‘મટકા કિંગ’, અલી ફઝલ અને સોનાલી બેન્દ્રેની ‘રાખ’, યામી ગૌતમની ‘નયી નવેલી’ અને સાન્યા મલ્હોત્રાની ‘સુંદર પૂનમ’ છે.
