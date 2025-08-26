રવા માવા લાડુ

દૂંદાળા દેવને પ્રેમથી બનાવેલો પ્રસાદ ધરાવ્યો હોય અને બાપ્પા પ્રસન્ન ન થાય તેવું તો ના જ બને!
સામગ્રીઃ
- રવો ½ કપ
- ખાંડ વિનાનો મોળો માવો ½ કપ
- ખાંડ ½ કપ
- ઘી ¼ કપ
- કાજુના ટુકડા 1 ટે.સ્પૂન
- એલચી પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન
રીતઃ સાકરને મિક્સીમાં પીસીને બારીક પાઉડર કરી લો.
એક પેન અથવા કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં કાજુના ટુકડા સોનેરી રંગના તળીને એક વાસણમાં કાઢી લો. એ જ પેનમાં રવો ગેસની ધીમી આંચ કરીને શેકી લો અને બીજા વાસણમાં કાઢી લો. હવો એ જ પેનમાં માવો પણ દસેક મિનિટ ધીમા ગેસ પર ગરમ કરીને માવો નરમ થાય એટલે રવાવાળા વાસણમાં કાઢી લો. રવો અને માવો ચમચા વડે મેળવી લો.
થોડીવાર બાદ આ મિશ્રણ હાથમાં લઈ શકાય તેવું સહેજ ઠંડું થાય એટલે દળેલી સાકર અને એલચી પાઉડર ભેળવી દો. સાથે કાજુના ટુકડા પણ મેળવીને મિશ્રણના જોઈતી સાઈઝના ગોળા વાળીને લાડુ વાળી લો.
લાડુ એરટાઈટ જારમાં ભરી લો. આ લાડુ 4-5 દિવસ સુધી રહી શકે છે.