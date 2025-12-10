બાજરીના પૂડલા

શિયાળામાં બાજરી બહુ જ સ્વાસ્થ્યવર્ધક પૌષ્ટિક ખોરાક છે. જેના પૂડલા પણ બની શકે છે!
સામગ્રીઃ
- બાજરીનો લોટ 1½ કપ
- ચણાનો લોટ ½ કપ
- દહીં ½ કપ
- અજમો 1 ટી.સ્પૂન
- હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન
- હળદર ¼ ટી.સ્પૂન
- લાલ મરચાં પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન
- ધાણાજીરૂ પાઉડર 2 ટી.સ્પૂન
- સમારેલી કોથમીર 1 કપ
- આદુ-મરચાંની પેસ્ટ 2 ટી.સ્પૂન
- તેલ પૂડલા સાંતળવા
- સફેદ તલ 2 ટે.સ્પૂન
રીતઃ દહીંમાં સૂકા મસાલા. આદુ-મરચાંની પેસ્ટ તેમજ હીંગ અને અજમો તેમજ સ્વાદ મુજબ મીઠું મેળવો. હવે તેમાં બાજરીનો તેમજ ચણાનો લોટ મેળવીને થોડું થોડું પાણી મેળવીને ખીરું તૈયાર કરી લો અને 10 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને રહેવા દો.
10 મિનિટ બાદ એક નાનું પેન ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકો. પેન ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી તેલ તેમાં નાખીને ઉપરથી તલ ભભરાવીને એક કળછી બાજરીના લોટનું ખીરું રેડીને પૂડલો બનાવો. પૂડલા ફરતે 1 ચમચી તેલ રેડીને 4-5 મિનિટ બાદ ઉથલાવીને ફરીથી બીજી બાજુએ પણ અડધી ચમચી જેટલું તેલ રેડીને 4-5 મિનિટ બાદ પૂડલો શેકાય જાય એટલે ઉતારીને પ્લેટમાં ટોમેટો કેચ-અપ અને લસણની ચટણી સાથે પીરસી દો.
આ પૂડલા ગરમાગરમ જ વધુ સારાં લાગશે.