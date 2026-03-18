કાઠિયાવાડી દહીં વડી સવાર માટે કે સાંજ માટે ઝડપથી બની જતો ગરમાગરમ નાસ્તો છે! જે પારંપરિક છે, એટલે જ સ્વાસ્થ્યવર્ધક પણ છે!
સામગ્રીઃ ચણાનો લોટ 1 કપ, ખાટ્ટી છાશ 3 કપ, આદુ 2 ઈંચ, મરચાં 2-3, કોથમીર 1 કપ, કાંદો 1, લસણ 7-8, કળી પત્તાના પાન 8-10, હળદર ¼ ટી.સ્પૂન, લાલ મરચાં પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન, હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન, તેલ 4 ટે.સ્પૂન, રાઈ ¼ ટી.સ્પૂન, જીરૂ ½ ટી.સ્પૂન,
રીતઃ એક મોટા બાઉલમાં ચણાનો લોટ લઈ તેમાં 1 કપ છાશ મેળવીને ગઠ્ઠા ના પડે તે રીતે મિક્સ કરી લો અને બાકી રહેલી 2 કપ છાશ પણ તેમાં મેળવી લો.
એક થાળીમાં તેલ લગાડી રાખો. કાંદો, આદુ, મરચાં, લસણ તેમજ કળીપત્તાને બારીક સમારી લો.
એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી રાઈનો વઘાર કરો. રાઈ તતડે એટલે જીરૂ તેમજ હીંગનો વઘાર કરો અને સમારેલાં લીલા મરચાં તેમજ કળીપત્તાના સમારેલાં પાન મેળવીને એકાદ મિનિટ સાંતળીને સમારેલાં આદુ તેમજ લસણ અને સમારેલા કાંદાને મેળવીને સાંતળી લીધા બાદ ચણાના લોટવાળું મિશ્રણ મેળવો. ગેસના ધીમા તાપે એકસરખું ઝારા કે ચમચા વડે હલાવતાં રહો. જ્યાં સુધી મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈને કઢાઈના કિનારા છોડવા માંડે.
તેલ લગાડેલી થાળીમાં આ મિશ્રણ રેડી દો. તવેથાની ઉપર તેલ લગાડીને તેના વડે મિશ્રણ ઉપરથી એકસરખું ફેલાવી દો અને ઠંડું થવા દો. તેની ઉપર સફેદ તલ ભભરાવીને ઉપર થોડી થોડી મરચાંની ભૂકી પણ ભભરાવી દો. મિશ્રણ થોડું ઠંડું થાય એટલે તેના કાપાં પાડીને પ્લેટમાં લસણની ચટણી સાથે પીરસો.