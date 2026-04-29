જયપુરી ચાટ

ગરમીના દિવસોમાં શાક રોટલી ખાવાનું કોઈને ભાવે નહીં. હાં, જરા જુદા પ્રકારની કોઈ ચટપટી ચાટ જો ખાવા મળે તો ગરમીનો તાપ ભૂલાઈ જાય! વળી, આ ચાટ સહેલાઈથી બની પણ જાય છે! (પુરી તેમજ ચટણીઓ અગાઉથી બનાવીને રાખી શકાય છે.)
સામગ્રીઃ ચાટ મસાલો ½ ટી.સ્પૂન, જીરૂ પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન, સંચળ (કાળું મીઠું) ¼ ટી.સ્પૂન, સાદું મીઠું ¼ ટી.સ્પૂન, કાશ્મીરી મરચાં પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન, દહીં 1 કપ, દળેલી સાકર ½ ટી.સ્પૂન, બાફેલા બટેટા 2, કાકડી 1, ટામેટાં 2, કાંદા 2, લીલા મરચાં 2, ચણાના લોટની મોળી તેમજ મસાલાવાળી તીખી બુંદી 1-1 કપ, ધોઈને સમારેલી કોથમીર 1 કપ, કોથમીર-ફુદીનાની તીખી ચટણી 1 કપ, આમલી-ગોળવાળી ખટમીઠી ચટણી 1 કપ, ચણાના લોટની મોળી સેવ 1 કપ,
ચાટ માટેની પુરીઃ મેંદો 1 કપ, જીરૂ ½ ટી.સ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ઘી 2 ટે.સ્પૂન, તળવા માટે તેલ
રીતઃ મેંદામાં જીરૂ, સ્વાદ મુજબ મીઠું તેમજ મોણ માટેનું ઘી મેળવી દો. ત્યારબાદ થોડું થોડું પાણી મેળવીને ઘટ્ટ લોટ બાંધીને 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખી દો.
ત્યારબાદ તેમાંથી મોટો લૂવો લઈ સહેજ જાડી એવી મોટી રોટલી વણી લો. ત્યારબાદ ફોર્ક વડે આખી રોટલીમાં કાણાં પાડી લો. જેથી કરીને પુરી તળતી વખતે ફુલે નહીં. ત્યારબાદ પુરીની સાઈઝના કોઈ સ્ટીલના ઢાંકણ અથવા નાની વાટકી વડે રોટલીમાંથી પુરી કટ કરીને એક થાળીમાં કાઢી લો.
એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરીને ગેસની આંચ ધીમી કરી લો. કઢાઈમાં આવે તેટલી પુરી ઉમેરીને ગેસની ધીમી આંચે પુરી બંને બાજુએથી સોનેરી રંગની તળી લો.
બાફેલા બટેટા લઈ તેના નાના ચોરસ ટુકડા કરીને એક બાઉલમાં કાઢી લો. તે જ રીતે કાકડી, ટામેટાં તેમજ કાંદાને પણ સમારીને અલગ અલગ બાઉલમાં કાઢી લો. લીલા મરચાં ઝીણાં ગોળ સમારીને અલગ વાટકીમાં કાઢી લો.
ચાટ ઉપર છાંટવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરવા માટે એક બાઉલમાં જીરા પાઉડર, ચાટ મસાલો, મરચાં પાઉડર, કાળું તેમજ સાદું મીઠું ¼ ટી.સ્પૂન-¼ ટી.સ્પૂન મેળવી લો.
એક બાઉલમાં મોળી તેમજ તીખી બુંદી લઈ 2-3 ચમચી જેટલું દહીં, તીખી ચટણી 2 ચમચી, ગળી ચટણી 2 ચમચી મેળવી લો.
ચાટ બનાવવા માટે એક પ્લેટમાં 4-5 પુરીઓ ગોઠવી, તેને હાથેથી પ્રેશ કરીને થોડી તોળી લો. તેની ઉપર દહીં મેળવેલી બુંદી થોડી પાથરી દો. ત્યારબાદ તેની ઉપર અનુક્રમે બટેટાના કટકા, સમારેલા કાંદા, ટામેટાં, કાકડી ભભરાવીને ઉપરથી 2 ચમચી દહીં, 2 ચમચી તીખી તેમજ ગળી ચટણી ફરતે રેડીને તૈયાર કરેલો ચાટ મસાલો ભભરાવીને ઉપર કોરી મોળી અને સાદી બુંદી તેમજ સમારેલાં લીલાં મરચાં ભભરાવીને, સમારેલી કોથમીર તેમજ ચણાના લોટની ઝીણી સેવ ભભરાવીને ચાટ પીરસો.