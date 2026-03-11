દૂધીના ઈન્સ્ટન્ટ ક્રિસ્પી ઢોસા

દૂધીના ઈન્સ્ટન્ટ ઢોસા, ઘરે તૈયાર કરેલી ટામેટાંની ચટણી સાથે વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે!

સામગ્રીઃ દૂધી 500 ગ્રામ, ચોખાનો લોટ 1½ કપ, રવો ½ કપ, ચિલી ફ્લેક્સ 2 ટી.સ્પૂન, કાળા મરી પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, કાંદો 1, ખમણેલું આદુ 1 ટી.સ્પૂન, લીલા મરચાં 2, ધોઈને સમારેલી કોથમીર ½ કપ, તેલ અથવા ઘી ઢોસો શેકવા માટે

ચટણીઃ આદુના ટુકડા 2 ટે.સ્પૂન, લસણની કળી 10-12, ટામેટાં 2, સૂકા લાલ મરચાં 3-4, હીંગ 2-3 ચપટી, તેલ 1 ટી.સ્પૂન

રીતઃ દૂધીને છોલીને ધોઈને સમારી લો. દૂધીનો બીયાંવાળો વચ્ચેનો ભાગ કાઢી લેવો અને દૂધીના ટુકડા કરી લઈ, મિક્સીમાં 1 કપ પાણી સાથે તેની બારીક પેસ્ટ કરી લેવી.

એક મોટા વાસણમાં દૂધીની પેસ્ટ, ચોખાનો લોટ, રવો ચમચા વડે મિક્સ કરો. તેમાં 3 કપ જેટલું પાણી થોડું થોડું ઉમેરતાં જઈ પાતળું ખીરું બનાવી લો.

હવે તેમાં લીલા મરચાં તેમજ કાંદો ઝીણાં સમારીને ઉમેરો. ત્યારબાદ સ્વાદ મુજબ મીઠું, ચિલી ફ્લેક્સ, ખમણેલું આદુ, કાળા મરી પાઉડર, સમારેલી કોથમીર મેળવી દો.

ચટણી માટે એક પેનમાં એક ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી તેમાં આદુ, લસણ સાંતળી લીધા બાદ ટામેટાંના ટુકડા ઉમેરીને સાંતળો. હવે સૂકા લાલ મરચાંના ટુકડા ઉમેરીને થોડું સાંતળી લીધા બાદ આ મિશ્રણ ઠંડું થાય એટલે સ્વાદ મુજબ મીઠું મેળવીને મિક્સીમાં ચટણી પીસી લો.

ઢોસા માટે નોન-સ્ટીક તવો ગરમ કરી એક કળછીમાં ખીરું લઈ તવા ઉપર ફરતે રેડી દો. ત્યારબાદ તેની ઉપર એક ચમચી જેટલું તેલ અથવા ઘી ઢોસાની ઉપર તેમજ ચારે બાજુ રેડીને ઢોસો ક્રિસ્પી થવા દો. ઉપરથી ઢોસો લાલ થવા લાગે એટલે તવેથા વડે ધીરે ધીરે ઉથલાવીને એક પ્લેટમાં કાઢી લો. આ ઢોસાનું ખીરું પાતળું હોવાને કારણે ઢોસો જલ્દી બની જાય છે.

ગરમાગરમ ઢોસા તૈયાર કરેલી ટામેટાંની ચટણી સાથે પીરસો.

