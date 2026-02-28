‘ત્રિમૂર્તિ’ માં એક હીરો બદલવો પડ્યો હતો

નિર્માતા-નિર્દેશક સુભાષ ઘઈએ 1995માં મુકુલ એસ. આનંદના નિર્દેશનમાં ફિલ્મ ‘Trimurti’ શરૂ કરી હતી, જેમાં મુખ્ય ભૂમિકાઓ માટે શાહરૂખ ખાન, જેકી શ્રોફ અને સંજય દત્તની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. ફિલ્મની વાર્તા ત્રણ ભાઈઓની હતી, જેને અનીસ બઝમી અને સચિન ભૌમિક જેવા પ્રતિષ્ઠિત લેખકોએ લખી હતી.
સ્ક્રિપ્ટ સાંભળ્યા બાદ તમામને વિશ્વાસ હતો કે ફિલ્મ સુપરહિટ સાબિત થશે. સુભાષ ઘઈ મલ્ટીસ્ટારર ફિલ્મમાં વિલનને અલગ અને અસરકારક રાખવામાં માનતા હતા, તેથી તેમણે મોહન અગાશેને પસંદ કર્યા હતા.
શૂટિંગ દરમિયાન સંજય દત્તને કોર્ટમાં હાજરી આપવા જતાં ધરપકડ કરવામાં આવી, જેના કારણે ફિલ્મ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ. જેલમાંથી સંજય દત્તે સુભાષ ઘઈને પત્ર લખીને વિનંતી કરી કે તેઓ તેમના સ્થાને બીજા કલાકારને લઈ લે જેથી પ્રોજેક્ટ મોડું ન પડે. સુભાષ ઘઈએ મુકુલ આનંદને અમિતાભ બચ્ચનનો સંપર્ક કરવા સૂચન કર્યું, પરંતુ તે સમયે અમિતાભ વિરામ પર હોવાથી તેમણે ઓફર સ્વીકારી નહોતી.
આ ઘટનાથી થયેલા આર્થિક અને સમયના નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને સુભાષ ઘઈએ ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ફિલ્મ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાની પ્રથા શરૂ કરી અને તેમની કંપનીએ સૌથી પહેલા ફિલ્મનો વીમો લીધો.
તે સમયે શાહરૂખ ખાન ઉદય પામતો સિતારો હતો અને તેના કામ પ્રત્યેના સમર્પણથી સુભાષ ઘઈ ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. 80 દિવસમાં પૂરું થવાનું શૂટિંગ લગભગ ૨૦૦ દિવસ સુધી ચાલ્યું હોવા છતાં શાહરૂખે ક્યારેય સમય આપવા અંગે આનાકાની કરી નહોતી. બાદમાં સુભાષ ઘઈએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે શાહરૂખનો વિશ્વાસ હતો કે ‘Trimurti’ મોટી હિટ સાબિત થશે અને ‘Pardes’ ફ્લોપ જશે, પરંતુ પરિણામ સાવ ઉલટું આવ્યું—‘Trimurti’ બોક્સ ઓફિસ પર નિષ્ફળ રહી અને ‘Pardes’ બ્લોકબસ્ટર હિટ બની. ઘઈના મત મુજબ ફિલ્મની નિષ્ફળતાનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે મુકુલ આનંદે ટેકનિકલ પાસાં પર વધુ ભાર મૂક્યો અને વાર્તા પછાત રહી ગઈ.