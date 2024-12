કેમ કેરળની નર્સને યમનમાં મળી મોતની સજા?

યમન: અહીંની જેલમાં બંધ કેરળની નર્સ નિમિષા પ્રિયાને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે. જેને યમનના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ અલ-અલીમીએ મંજૂરી આપી દીધી છે. યમનની કોર્ટે ભારતીય મહિલા નર્સ નિમિષાને હત્યા માટે દોષી ઠેરવી હતી અને તેને મૃત્યુદંડની સજા સંભળાવી હતી, જેને હવે ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિએ મંજૂરી આપી દીધી છે. તે જ સમયે, ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે નિમિષા પ્રિયાના મામલામાં નિવેદન આપ્યું છે. પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે સરકાર નિમિષા પ્રિયાના કેસથી વાકેફ છે અને તેના પરિવારને તમામ કાયદાકીય વિકલ્પોમાં સહકાર આપી રહી છે. મંત્રાલયે તમામ સંભવિત કાયદાકીય મદદ પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી છે.

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 31, 2024