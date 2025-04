CSK vs DC : દિલ્હીએ ચેન્નઈને તેમના જ ઘરમાં હરાવ્યું

IPL 2025 માં દિલ્હી કેપિટલ્સનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ છે, જ્યારે બીજી તરફ, 5 વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ખરાબ તબક્કો ચાલુ છે. ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે શનિવાર, 5 એપ્રિલના રોજ રમાયેલી 17મી મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સે ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન દ્વારા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 25 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે, દિલ્હીએ આ સિઝનમાં જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરી અને પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. જ્યારે ચેન્નાઈને સતત ત્રીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ મેચ એટલા માટે પણ ખાસ હતી કારણ કે પહેલી વાર ધોનીના માતા-પિતા તેને જોવા માટે સ્ટેડિયમમાં આવ્યા હતા પરંતુ ધોની તેમની સામે ટીમ માટે મેચ પૂરી કરી શક્યો નહીં. આ સાથે, દિલ્હીએ 15 વર્ષ પછી ચેપોકમાં પહેલી વાર ચેન્નાઈને હરાવ્યું.

