મિર્ઝાપુરમાં માતમ છવાયો, ટ્રેનની અડફેટે આવતા 6 શ્રદ્ધાળુઓના મોત

બુધવારે સવારે મિર્ઝાપુર જિલ્લામાં એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો. ટ્રેનની અડફેટે આવતા છ લોકોના મોત થયા. ઘટના ઘટલા લાશના ચીંથરે ચીંથરા ઉડી ગયા હતાં.
બુધવારે સવારે ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર જિલ્લામાં એક ભયાનક ઘટના બની. ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર ટ્રેનમાંથી ઉતર્યા પછી રેલ્વે ટ્રેક ક્રોસ કરતી વખતે કાલકા મેલની ટક્કરથી છ લોકોના મોત થયા હતા. આ અકસ્માતમાં મૃતદેહો વિકૃત થઈ ગયા હતા. GRP અને RPF ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી, રેલ્વે ટ્રેક પરથી મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા અને તેમની ઓળખ કરી. અન્ય અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.
ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર, ગોમોહ પ્રયાગરાજ એક્સપ્રેસમાંથી ઉતર્યા પછી મુસાફરો ખોટી બાજુથી રેલ્વે લાઇન ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમને પ્લેટફોર્મ નંબર ત્રણ પરથી પસાર થતી કાલકા મેઇલ ટ્રેને ટક્કર મારી હતી. બધા મુસાફરો કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે ગંગામાં સ્નાન કરવા આવી રહ્યા હતા.
અકસ્માત બાદ મૃતદેહોને રેલવે લાઇન પરથી હટાવી તેની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીમાં ટ્રેનની અડફેટે છ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. એએસપી ઓપરેશન્સ મનીષ કુમાર મિશ્રા ઘટનાસ્થળે તપાસ માટે પહોંચ્યા છે.
મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલે અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
મિર્ઝાપુર ટ્રેન અકસ્માત પર કેબિનેટ મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલે અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરતા તેમણે લખ્યું, “આજે મિર્ઝાપુર સંસદીય મતવિસ્તારના ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર બનેલી હૃદયદ્રાવક ઘટનાથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. મેં જિલ્લા અધિકારીઓને તાત્કાલિક અકસ્માત સ્થળે પહોંચીને રાહત કાર્ય ઝડપી બનાવવા અને ઘાયલોની યોગ્ય સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. આ દુ:ખદ સમયમાં મારી સંવેદના શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે અને હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે.”