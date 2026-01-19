સભાનતા: મન, શરીર અને સ્વાતંત્ર્યનો યોગમાર્ગ

સદ્ગુરુ: જેને તમે ચેતના તરીકે બોલાવો છો તે કોઈ કૃત્ય, વિચાર કે ગુણવત્તા પણ નથી – તે સર્જનનો મૂળ આધાર છે. જો સ્વાતંત્ર્ય તમારો ઉચ્ચતમ ધ્યેય છે, તો તમારે ત્યાગ તરફ જવું પડશે.
સભાનતાનો હંમેશા તમારા જીવનમાં એક વલણ હોય છે. તમારી પાસે તેનો માર્ગ છે કે નહીં તે પ્રશ્ન છે. આ માર્ગને અવગણવા માટેનું કારણ એ છે કે જો તમે તેમાં પ્રવેશ કરો છો, તો તમે અદૃશ્ય થઈ જશે – તમારૂ અસ્તિત્વ નહીં રહે. તમને ગૌરવ કે શરમ, દુઃખ અને આનંદ મળશે નહીં, પરંતુ તમે જે કરવા માંગો છો તે બધું કરી શકશો. જુઓ, હું જે કરવા માંગું છું તે બધું કરી રહ્યો છું, પણ ખરેખર કંઈ છે જ નહીં. તમારી પાસે જીવનમાં કોઈ સિદ્ધિઓ નહીં હોય, અને તમે તમારી સાથેની તુલનામાં વધુ સારૂ કે ખરાબ નહીં રહે. તમે ન તો ઉપર અથવા નીચે જશો, પણ તમે જે પણ ઇચ્છો તે કરી શકશો. તમે જે રીતે ઇચ્છો તે રીતે જીવનનો અનુભવ કરી શકો છો.
આપણે લોકોના મનને સંપૂર્ણપણે ખોટી રીતે વિકસાવી રહ્યા છીએ. તો પછી આપણે કેવી રીતે તેમને શાંતિપૂર્ણ અને આનંદી બનવાની અપેક્ષા રાખી શકીએ? તે કામ કરશે નહીં. જ્યાં સુધી તમે યોગ્ય વસ્તુઓ કરશો નહીં, ત્યાં સુધી તમારી સાથે યોગ્ય વસ્તુઓ થશે નહીં. જો તમારું શરીર સરળતાથી અહીં બેસી નહિ શકે, તો દેખીતી રીતે, એની સાથે કંઇક ઠીક નથી, પછી ભલે તમે તબીબી રૂપે સામાન્ય પ્રમાણિત હોવ.
હું આશ્ચર્યચકિત થયો જયારે મને ખબર પડી કે અમેરિકામાં તબીબી પાઠયપુસ્તકો મુજબ અઠવાડિયામાં બે વાર શૌચાલય જવાનું સામાન્ય માનવામાં આવે છે. યોગ સંસ્કૃતિ મુજબ, યોગીઓને દિવસમાં બે વખત શૌચાલયમાં જવું જોઈએ, કારણ કે મળમૂત્ર સિસ્ટમમાં રહેવું જોઈએ નહીં. જે બહાર જવું જોઈએ તે શક્ય હોય એટલી વહેલી તકે બહાર જવું જોઈએ. જ્યારે તમે સવારે ઊઠો ત્યારે પ્રથમ વસ્તુ તે થવી જોઈએ. અઠવાડિયામાં બે વાર એટલે સરેરાશ, તમે મળમૂત્ર તમારા શરીરમાં ત્રણ દિવસ માટે રાખો છો, અને તમે તમારા મનને ઠીક રાખવાની અપેક્ષા રાખો છો? તે ઠીક રહેશે નહીં કારણ કે તમારું મોટું આંતરડું અને તમારું મગજ સીધા જોડાયેલ છે.
(સદ્ગુરુ, જગ્ગી વાસુદેવ)
ભારતના પચાસ સૌથી પ્રભાવશાળી લોકોમાં સ્થાન પામેલા, સદ્ગુરુ એક યોગી, દિવ્યદર્શી, યુગદ્રષ્ટા અને ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના બેસ્ટ સેલિંગ લેખક છે. સદ્ગુરુને અસાધારણ અને વિશિષ્ટ સેવા માટે 2017માં ભારત સરકાર દ્વારા ભારતનો સર્વોચ્ચ વાર્ષિક નાગરિક પુરસ્કાર “પદ્મ વિભૂષણ” આપવામાં આવ્યો છે. સાથે જ તેઓ વિશ્વના સૌથી મોટા લોક અભિયાન, કોન્શિયસ પ્લેનેટ – માટી બચાવોના સ્થાપક છે જે ૪ અબજથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ્યું છે.