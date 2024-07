પાકિસ્તાની છોકરાની પર્ફેક્ટ બુમરાહ સ્ટાઈલ બોલિંગ, વીડિયો વાયરલ

નવી દિલ્હી: નીચેના ટ્વિટર(X) પરના વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે આ નાનકડો છોકરો કેટલો પ્રતિભાશાળી છે! હાલમાં આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. કારણ કે આ આશાવાદી પાકિસ્તાની યુવા બોલર મહોલ્લા ક્રિકેટમાં પણ તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને તેના આઈડોલ જસપ્રિત બુમરાહ જેવી વિશિષ્ટ બોલિંગ એક્શનથી બોલ થ્રો કરી રહ્યો છે. તેની પર્ફેક્ટ બોલિંગ લાઈનના કારણે હાલ તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

A young bowler trying to emulate @Jaspritbumrah93‘s bowling action. The video is viral on social media.pic.twitter.com/XF8J02BSwr

— Faizan Lakhani (@faizanlakhani) July 15, 2024