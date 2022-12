OBC અનામતને લઈને યોગી સરકાર પહોંચી સુપ્રીમ કોર્ટ

યુપીમાં નાગરિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીના મુદ્દે યોગી સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. હાઈકોર્ટના નિર્ણય સામે યુપી સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચી છે. હાઈકોર્ટે ઓબીસી અનામત આપ્યા વિના ચૂંટણી કરવા જણાવ્યું હતું. હાઈકોર્ટે જાન્યુઆરીમાં જ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા પણ કહ્યું હતું. યુપી સરકારે આદેશ પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ 2 જાન્યુઆરીએ ખુલશે ત્યારે આ મામલે સુનાવણી થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની લખનૌ બેંચે કહ્યું હતું કે આ વખતે રાજ્યમાં નાગરિક સંસ્થાની ચૂંટણીઓ ઓબીસી અનામત વિના યોજાશે.

Uttar Pradesh government has filed a Special Leave Petition (SLP) in Supreme Court regarding the decision of the Allahabad High Court denying OBC reservation in civic body elections of the state

