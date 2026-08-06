વિકસિત ભારત માટે વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે રજૂ કર્યો ‘સ્વર્ણિમ ઉડાન 2047’ રિપોર્ટ

મુંબઈ: ભારતને વર્ષ 2047 સુધી વિકસિત અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાના લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે ‘સ્વર્ણિમ ઉડાન 2047: અનલોકિંગ ધ ફુલ પોટેન્શિયલ ઓફ ગોલ્ડ ટુવર્ડ્સ વિકસિત ભારત 2047’ નામનો મહત્વાકાંક્ષી વિઝન રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. મોનિટર ડેલોઇટના સહયોગથી તૈયાર કરાયેલા આ રિપોર્ટમાં દેશના આર્થિક વિકાસમાં સોનાની ભૂમિકાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો રોડમેપ છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, વર્ષ 2047 સુધી ભારતની અર્થવ્યવસ્થા આશરે 30 ટ્રિલિયન ડૉલર સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા છે. આ સંદર્ભમાં સોનાને માત્ર રોકાણ અથવા દાગીના પૂરતું સીમિત ન રાખીને તેને દેશની આર્થિક વૃદ્ધિ, ઔદ્યોગિક વિકાસ, નિકાસ, રોજગાર અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ તરીકે વિકસાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
મુંબઇ ખાતે હમણાં યોજાએલી એક ઇવેન્ટમાં વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી ડેવિડ ટેટે જણાવ્યું હતું કે, ભારત પહેલેથી જ વૈશ્વિક ગોલ્ડ ઇકોસિસ્ટમમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. ભવિષ્યમાં નાણાકીય બજારોના વિકાસ, ઔદ્યોગિક નવીનતા અને આર્થિક સ્થિરતા માટે સોનાની ભૂમિકા વધુ મહત્વપૂર્ણ બનશે. આ રિપોર્ટ ભારતને વધુ મજબૂત ગોલ્ડ માર્કેટ તરફ દોરી જતો સ્પષ્ટ રોડમેપ રજૂ કરે છે.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના ભારતસ્થિત સીઇઓ સચિન જૈને જણાવ્યું કે, ભારતની સંસ્કૃતિ અને અર્થતંત્રમાં સોનાનું વિશેષ સ્થાન છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે સોનાને માત્ર પરંપરાગત સંપત્તિ નહીં પરંતુ દેશના વિકાસ માટેની વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ તરીકે જોવામાં આવે. યોગ્ય નીતિઓ, રિસાયક્લિંગ, નાણાકીયકરણ, નવીનતા અને નિકાસને પ્રોત્સાહન દ્વારા સોના ક્ષેત્ર ભારતના વિકાસમાં વધુ મોટું યોગદાન આપી શકે છે. મોનિટર ડેલોઇટના દક્ષિણ એશિયા પાર્ટનર હર્ષ કપૂરે જણાવ્યું હતું કે, આ રિપોર્ટ સોનાને માત્ર ‘સ્ટોર ઓફ વેલ્યુ’ તરીકે નહીં પરંતુ દેશની ભવિષ્યની અર્થવ્યવસ્થા માટેના વ્યૂહાત્મક રાષ્ટ્રીય એસેટ તરીકે સ્થાપિત કરવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે.
પાંચ મુખ્ય સ્તંભો પર ભાર
રિપોર્ટમાં ભારતના ગોલ્ડ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે પાંચ મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમાં સ્થાનિક સોનાના ખનનમાં વધારો, ભારતને વિશ્વનું અગ્રણી ગોલ્ડ જ્વેલરી નિકાસ કેન્દ્ર બનાવવું, ઘરેલુ સોનાનું નાણાકીયકરણ વધારવું, નવી પેઢીને અનુકૂળ આધુનિક જ્વેલરી ઉદ્યોગ વિકસાવવો અને સોનાને વ્યૂહાત્મક રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ તરીકે સ્થાપિત કરવું જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.
અમલીકરણ માટેના સૂચનો
આ લક્ષ્યોને સાકાર કરવા માટે રિપોર્ટમાં નેશનલ ગોલ્ડ બોર્ડ, ગોલ્ડ ઇનોવેશન સેન્ટર અને વિવિધ હિતધારકોની મલ્ટી-સ્ટેકહોલ્ડર ટાસ્ક ફોર્સની રચનાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
રિપોર્ટમાં આ વિઝનને અમલમાં મૂકવા માટે નેશનલ ગોલ્ડ બોર્ડની રચના, ગોલ્ડ ઇનોવેશન સેન્ટરની સ્થાપના અને વિવિધ હિતધારકોને સાથે લઈને એક મલ્ટી-સ્ટેકહોલ્ડર ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ સંસ્થાઓ નીતિગત સમન્વય, ટેક્નોલોજી અપનાવવી, સંશોધન, બજાર વિકાસ અને સમગ્ર ગોલ્ડ વેલ્યુ ચેઇનને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરશે. રિપોર્ટનું માનવું છે કે યોગ્ય નીતિઓ અને સંકલિત પ્રયાસો દ્વારા ભારત સોનાને માત્ર રોકાણના સાધન તરીકે નહીં, પરંતુ દેશની લાંબા ગાળાની આર્થિક સમૃદ્ધિ, ઔદ્યોગિક વિકાસ અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતાના મજબૂત આધારસ્તંભ તરીકે સ્થાપિત કરી શકે છે.