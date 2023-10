World cup 2023 : ન્યુઝીલેન્ડે નેધરલેન્ડને 99 રનથી હરાવ્યું

વર્લ્ડ કપની પ્રથમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ઈંગ્લેન્ડ સામે જે પ્રકારનો ખેલ બતાવ્યો હતો, તે બીજી મેચમાં પણ ચાલુ રહ્યો હતો. હૈદરાબાદના રાજાવી ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં સોમવારે રમાયેલી મેચમાં 2019 વર્લ્ડ કપની રનર-અપ ટીમે નેધરલેન્ડને 99 રનથી હરાવ્યું હતું. આ વર્લ્ડ કપમાં ન્યુઝીલેન્ડની આ બીજી જીત છે. ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો ખરાબ શરૂઆતથી બહાર આવ્યા હતા અને પૂરી 50 ઓવર રમ્યા બાદ સાત વિકેટ ગુમાવીને 322 રન બનાવ્યા હતા. આ જંગી સ્કોર સામે નેધરલેન્ડની ટીમ 46.3 ઓવરમાં માત્ર 223 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. નેધરલેન્ડની પણ આ બીજી મેચ હતી. તે આ જ મેદાન પર પહેલી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું હતું. આ મેચમાં નેધરલેન્ડના કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે આ મેચમાં એક પણ સદી ફટકારવામાં આવી ન હતી, પરંતુ ત્રણ બેટ્સમેન અડધી સદી ફટકારવામાં સફળ રહ્યા હતા, જેના આધારે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો.

ન્યુઝીલેન્ડની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. નેધરલેન્ડે આ મેચની પ્રથમ ત્રણ ઓવર મેડન્સ માટે ફેંકી હતી અને ન્યૂઝીલેન્ડને એક પણ રન બનાવવા દીધો નહોતો. પરંતુ આ પછી ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોએ ધમાકેદાર વાપસી કરી અને મોટો સ્કોર બનાવ્યો. ડેવોન કોનવે અને વિલ યંગની ઓપનિંગ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 67 રન જોડ્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડ સામે સદી ફટકારનાર કોનવે આ મેચમાં માત્ર 32 રન જ બનાવી શક્યો હતો. યંગે ફરી પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તે પણ 144ના કુલ સ્કોર પર પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. તેણે 80 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને બે ચોગ્ગાની મદદથી 70 રન બનાવ્યા હતા. કોનવેની જેમ જ ઈંગ્લેન્ડ સામે સદી ફટકારનાર રચિન રવિન્દ્રએ આ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી હતી પરંતુ તે પછી તે વધુ સમય ટકી શક્યો નહોતો. રવિન્દ્રએ 51 બોલમાં 51 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

New Zealand consolidate their top position in the points table with another win

યંગ અને રવિન્દ્ર બાદ ન્યૂઝીલેન્ડની કેપ્ટનશીપ કરી રહેલા ટોમ લાથમે પણ આ મેચમાં બેટિંગ કરી હતી. લાથમે 46 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 53 રન બનાવ્યા હતા. જો કે આ પછી ટીમે ઝડપથી બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ગ્લેન ફિલિપ્સ અને માર્ક ચેપમેન વહેલા આઉટ થઈ ગયા હતા. ફિલિપ્સે ચાર અને માર્કે પાંચ રન બનાવ્યા હતા. અંતે મિશેલ સેન્ટનરે 17 બોલમાં 36 રન બનાવ્યા જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

An all-star performance

Mitch Santner is awarded the Player of the Match for his excellent figures of 5/59 and quickfire cameo of 36* off 17 balls

ICC