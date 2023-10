વર્લ્ડ કપ: ભારતની સતત બીજી જીત, અફઘાનિસ્તાનને 8 વિકેટે હરાવ્યું

વર્લ્ડ કપ-2023માં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો સિલસિલો જારી રહ્યો છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં બુધવારે રમાયેલી મેચમાં રોહિત બ્રિગેડે અફઘાનિસ્તાનને 8 વિકેટે હરાવ્યું હતું. ટીમ ઈન્ડિયાનો આ સતત બીજો વિજય છે. આ પહેલા તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાને 6 વિકેટે હરાવ્યું હતું. અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 272 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ 273 રનનો ટાર્ગેટ 35 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો હતો. કેપ્ટન રોહિત શર્માએ 131 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 84 બોલનો સામનો કર્યો હતો. રોહિતે પોતાની ઇનિંગમાં 16 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. વિરાટ કોહલી 55 અને શ્રેયસ અય્યર 25 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા.

અફઘાનિસ્તાનની ઇનિંગ્સ

પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદીની 80 રનની ઇનિંગના આધારે આઠ વિકેટે 272 રન બનાવ્યા હતા. શાહિદીએ અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ સાથે ચોથી વિકેટ માટે 85 બોલની ઈનિંગમાં આઠ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 121 રનની ભાગીદારી કરી હતી. ઓમરઝાઈએ ​​69 બોલની ઈનિંગમાં બે ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જસપ્રીત બુમરાહે ફરી એક વખત પોતાની તીક્ષ્ણ બોલિંગથી પ્રભાવિત કરીને 10 ઓવરમાં 39 રન આપીને ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. હાર્દિક પંડ્યાએ બે જ્યારે કુલદીપ યાદવ અને શાર્દુલ ઠાકુરે એક-એક વિકેટ લીધી હતી. મોહમ્મદ સિરાજે નવ ઓવરમાં 76 રન આપીને કોઈ સફળતા મેળવી હતી.

Captain Rohit Sharma is adjudged the Player of the Match for his scintillating record-breaking century in the chase 🔝#TeamIndia register a compelling 8⃣-wicket victory over Afghanistan 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/f29c30au8u#CWC23 | #INDvAFG | #MeninBlue pic.twitter.com/tlTLOk2xrF

— BCCI (@BCCI) October 11, 2023