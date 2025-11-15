શરીર અને મન માટે દિવસમાં આઠ કલાક કામ કરવું પૂરતું: દીપિકા પાદુકોણ

દીપિકા પાદુકોણે ફરી એકવાર આઠ કલાકની શિફ્ટની તેમની માંગને ટેકો આપ્યો છે. તેમણે એ પણ સમજાવ્યું કે નવી માતાઓ માટે આઠ કલાક કામ કરવું કેમ મહત્વપૂર્ણ છે.
અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણની આઠ કલાક કામ કરવાની માંગણીએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચર્ચા જગાવી છે. જોકે, દીપિકાએ “સ્પિરિટ” અને “કલ્કી 2898 એડી” ની સિક્વલ જેવા મોટા પ્રોજેક્ટ ગુમાવ્યા. જોકે, દીપિકા પોતાની માંગણીઓ પર અડગ રહી છે અને તેને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા લોકોનો ટેકો મળ્યો છે. તેણે આ નિર્ણય તેની પુત્રી દુઆના જન્મ પછી લીધો હતો.
દીપિકા કહે છે કે નવી માતાઓને કામ પર પાછા ફરવા માટે ટેકોની જરૂર હોય છે. તેથી જ તેણે આ નિર્ણય લીધો. હાર્પર બજાર ઇન્ડિયા સાથેની એક મુલાકાતમાં પોતાના વલણને સ્પષ્ટ કરતા દીપિકાએ કહ્યું, “અમે વધુ પડતું કામ કરવાનું સામાન્ય બનાવ્યું છે. આપણે થાકને પ્રતિબદ્ધતા સમજીએ છીએ. માનવ શરીર અને મન માટે દિવસમાં આઠ કલાક પૂરતા છે. હું તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગુ છું. જ્યારે તમે સ્વસ્થ હોવ ત્યારે જ તમે તમારું શ્રેષ્ઠ આપી શકો છો. થાકેલા વ્યક્તિને કામ પર પાછા લાવવાથી કોઈને ફાયદો થતો નથી. મારી પોતાની ઓફિસમાં, અમે સોમવારથી શુક્રવાર સુધી દિવસમાં આઠ કલાક કામ કરીએ છીએ. માતૃત્વ અને પિતૃત્વ સંબંધિત અમારી નીતિઓ છે. આપણે બાળકોને કામ પર લાવવાનું સામાન્ય બનાવવું જોઈએ.”
માતા બન્યા પછી પ્રાથમિકતાઓ બદલાઈ ગઈ
વાતચીત દરમિયાન, અભિનેત્રીએ માતા બન્યા પછી તેની પ્રાથમિકતાઓ કેવી રીતે બદલાઈ ગઈ છે તે શેર કર્યું. તેણીએ કહ્યું, “આજે, મારા માટે સફળતા શારીરિક અને ભાવનાત્મક રીતે સ્વસ્થ રહેવા વિશે છે. સમય આપણી સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. હું તેને કેવી રીતે અને કોની સાથે વિતાવું તે નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા હોવી એ મારા માટે સૌથી મોટી સફળતા છે.”
દીપિકા ‘કિંગ’માં શાહરુખ ખાન સાથે જોવા મળશે
કામની વાત કરીએ તો દીપિકા હાલમાં તેની આગામી ફિલ્મ ‘કિંગ’નું શૂટિંગ કરી રહી છે. તે આ ફિલ્મમાં શાહરુખ ખાન સાથે જોવા મળશે. તેની પાસે એટલી અને અલ્લુ અર્જુનની આગામી ફિલ્મ ‘AA22xA6’ પણ છે, જે એક મોટા બજેટનો પ્રોજેક્ટ છે. ફિલ્મ વિશે હજુ સુધી વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.