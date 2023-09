મહિલા અનામત બિલ પર રાહુલ ગાંધીએ આપ્યું નિવેદન

લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ (નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ બિલ) પરની ચર્ચામાં ભાગ લેતા બુધવારે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ આ બિલને પરિવર્તનકારી ગણાવ્યું હતું. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં કહ્યું કે, અમે મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપીએ છીએ, તે મહિલાઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. દેશની આઝાદી માટે પણ મહિલાઓએ લડત આપી છે. આ લોકો આપણા સમાન છે અને ઘણી બાબતોમાં આપણા કરતા પણ આગળ છે, પરંતુ બિલ અધૂરું છે. આમાં અમે અન્ય પછાત વર્ગ (ઓબીસી)ની મહિલાઓ માટે અનામતની માંગણી કરીએ છીએ. તેમણે કહ્યું કે બિલને લાગુ કરવા માટે નવી વસ્તી ગણતરી અને સીમાંકનની જરૂર છે, પરંતુ મારો અભિપ્રાય છે કે તેને હવે લાગુ કરી શકાય છે. આ માટે લોકસભા અને વિધાનસભામાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા બેઠકો અનામત રાખવાની રહેશે.

VIDEO | “You (Government) implement this bill. There is no need of delimitation and census, just give 33 per cent reservation to women,” says Congress MP @RahulGandhi in Lok Sabha. #WomensReservationBill pic.twitter.com/LEmyRzuuTc

જ્ઞાતિની વસ્તી ગણતરી પર શું કહ્યું?

કેરળના વાયનાડના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ગૃહમાં કહ્યું, જ્યારે વિપક્ષ જાતિ ગણતરીનો મુદ્દો ઉઠાવે છે, ત્યારે ભાજપ ધ્યાન હટાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.” આ માટે એક નવી ઇવેન્ટનું આયોજન કરે છે. આ એટલા માટે કરવામાં આવે છે જેથી ઓબીસી અને ભારતીય લોકો તેના પર ધ્યાન ન આપે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારના 90 સચિવોમાંથી માત્ર 3 OBCના છે. તેમણે કહ્યું, “સંસ્થાઓમાં ઓબીસીની ટકાવારી અંગે સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું. નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારમાં 90 સચિવોમાંથી માત્ર 3 OBC સમુદાયમાંથી આવે છે. તેઓ ભારતના બજેટના પાંચ ટકાનું નિયંત્રણ કરે છે. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સંસદના નીચલા ગૃહમાં દાવો કર્યો હતો કે આ ઓબીસી સમુદાયનું અપમાન છે. કેટલા દલિત અને આદિવાસીઓ છે? આ પ્રશ્નના જવાબ માટે જાતિની વસ્તી ગણતરી જરૂરી છે. અમારા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી વસ્તીગણતરીનો ડેટા વહેલામાં વહેલી તકે જાહેર કરો અન્યથા અમે તે કરીશું.

VIDEO | “It (Women’s Reservation Bill) is a big step and I am sure everybody – the treasury benches and the Opposition – in this room agrees that this is a very important step for the women of our country. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would… pic.twitter.com/oi9FTRXqux

