ફ્લાઈટમાં મહિલાએ તેના કપડાં ઉતાર્યા, ક્રૂ મેમ્બર્સ સાથે ગેરવર્તણૂક કરી

અબુ ધાબીથી મુંબઈ આવી રહેલી વિસ્તારા એરલાઈન્સની ફ્લાઈટ (યુકે-256) એ સમયે હંગામો મચાવ્યો જ્યારે એક ઈટાલિયન મહિલાએ તેના કપડાં ઉતાર્યા અને ફ્લાઈટમાં ફરવા લાગી. રોકવામાં આવતા મહિલાએ ક્રૂ મેમ્બર્સ સાથે ગેરવર્તણૂક કરી અને ઝપાઝપી પણ કરી. ફ્લાઈટ મુંબઈમાં લેન્ડ થતાં જ ક્રૂ મેમ્બરની ફરિયાદ પર મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ઈટાલીમાં રહેતી મહિલાની ઓળખ પાઓલા પેરુચિયો તરીકે થઈ છે. તે ફ્લાઈટમાં નશામાં હતી. તેમણે કહ્યું કે, તપાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ આરોપી મહિલા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. તેના પર 25,000 રૂપિયાનો દંડ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે, ત્યારબાદ મહિલાને જામીન મળી ગયા છે.

Drunk Italian flyer runs half-naked on Vistara flight; released on bail after arrest in Mumbai

Read @ANI Story | https://t.co/WT6W6YHKSM#Vistara #Mumbai #Flight pic.twitter.com/HgQKFDY5vX

— ANI Digital (@ani_digital) January 31, 2023