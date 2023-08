શું પાકિસ્તાનમાં ફરી હંગામો થશે ? ધરપકડ પહેલા ઈમરાન ખાને સમર્થકોને આપ્યો સંદેશ

તોશાખાના કેસમાં પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ (PTI) પાર્ટીના વડા અને પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં ઈસ્લામાબાદ ટ્રાયલ કોર્ટે તેને દોષિત ઠેરવ્યો હતો અને ત્રણ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. ધરપકડ થયા બાદ ઈમરાન ખાને પોતાનો વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. જેમાં તેણે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી આ મેસેજ તમારા સુધી પહોંચશે ત્યાં સુધીમાં મારી ધરપકડ થઈ ગઈ હશે. તેમણે પોતાના સંદેશમાં કહ્યું છે કે લંડનની યોજનાને પૂર્ણ કરવાની દિશામાં આ એક બીજું પગલું છે, પરંતુ હું ઈચ્છું છું કે મારા પક્ષના કાર્યકરો શાંતિપૂર્ણ, મક્કમ અને મજબૂત રહે. અમે અલ્લાહ સિવાય કોઈની આગળ ઝૂકીએ છીએ

Chairman Imran Khan’s message:

My arrest was expected & I recorded this message before my arrest.

It is one more step in fulfilling London Plan but I want my party workers to remain peaceful, steadfast and strong.

We bow before no one but Allah who is Al Haq. We believe in…

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023