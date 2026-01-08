શું ભારત પર 500% ટેરિફ લાગશે? ટ્રમ્પે બિલને આપી મંજૂરી

ભારત પર 500% ટેરિફ લાગવાના સમાચાર હવે સામે આવ્યા છે. યુએસ સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામે આ અંગે સંકેત આપ્યો છે. દરમિયાન, અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત વિનય ક્વાત્રાએ તેમને રશિયા પાસેથી ભારતની તેલ ખરીદી વિશે માહિતી આપી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારતે રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદી ઘટાડી છે. ક્વાત્રાએ તેમને વિનંતી કરી છે કે તેઓ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ભારતની તેલ ખરીદી વિશે માહિતી આપે અને ભારતીય આયાત પર ટેરિફ ઘટાડવા વિનંતી કરે.
યુએસ સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામે સંકેત આપ્યો છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હજુ સુધી ટેરિફ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી, પરંતુ તેમણે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદનારાઓ સામે કાર્યવાહી સંબંધિત બિલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. બિલમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદનારા દેશો પર લગભગ 500% ટેરિફ લાગશે, અને ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદનારાઓની યાદીમાં સામેલ છે. તેથી, અમેરિકા ભારત પર 500% ટેરિફ પણ લાદી શકે છે, જેના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થશે.
ગ્રેહામે કહ્યું કે તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી, અને તેમણે તેમને જાણ કરી હતી કે તેમણે દ્વિપક્ષીય રશિયા પ્રતિબંધ બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે. તેઓ સેનેટર બ્લુમેન્થલ સહિત ઘણા અન્ય લોકો સાથે આ બિલ પર કામ કરી રહ્યા હતા. આ બિલ યુક્રેનને ટેકો આપશે, કારણ કે પુતિન ફક્ત વાતો કરી રહ્યા છે, શરતો લાદી રહ્યા છે અને નિર્દોષોનું લોહી વહેવડાવી રહ્યા છે. આ બિલ હેઠળ, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ એવા દેશોને સજા કરવા માટે ટેરિફ લાદશે જે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને પુતિનના યુદ્ધ મશીનને ભંડોળ પૂરું પાડી રહ્યા છે.
ગ્રેહામે કહ્યું કે બિલ લાગુ થયા પછી, ચીન, ભારત અને બ્રાઝિલ સહિત ઘણા દેશો પર ટેરિફ વધશે જે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે છે. આ બિલ પર સેનેટમાં આવતા અઠવાડિયે મતદાન થવાની અપેક્ષા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે રીઅલ-ટાઇમ ડેટા એનાલિટિક્સ કંપની કેપ્લરના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતે રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદી ઘટાડી છે. ડિસેમ્બર 2025માં, ભારતે રશિયા પાસેથી 1.2 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદ્યું, જે નવેમ્બરમાં 1.84 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ હતું, જે ડિસેમ્બર 2022 પછી સૌથી ઓછી ખરીદી છે.