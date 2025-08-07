ભાષા વિવાદ વચ્ચે કાજોલને શા માટે ટ્રોલ કરવામાં આવી?

મહારાષ્ટ્રમાં ભાષા વિવાદ હજુ સંપૂર્ણપણે અટક્યો નથી. આ દરમિયાન અભિનેત્રી કાજોલનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વાયરલ વીડિયો જોયા પછી, હિન્દી ભાષી નેટીઝન્સ ગુસ્સે ભરાયા છે અને અભિનેત્રીને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. ખરેખર, થયું એવું કે કાજોલ તાજેતરમાં મુંબઈમાં આયોજિત મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કાજોલ એક રિપોર્ટર પર ગુસ્સો વ્યક્ત કરતી જોવા મળી હતી અને તે પણ એટલા માટે કે તેણે અભિનેત્રીને હિન્દીમાં બોલવાનું કહ્યું હતું.
એવોર્ડ સમારોહમાં કાજોલને ભારતીય સિનેમામાં તેમના યોગદાન બદલ પ્રતિષ્ઠિત રાજ કપૂર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, કાજોલે ત્યાંના લોકોને સંબોધિત કર્યા અને તેમનો આભાર માન્યો. આ સમય દરમિયાન, તે મોટાભાગે મરાઠી અને અંગ્રેજી બોલતી હતી. મીડિયા સાથે વાત કરતી વખતે, તેણીએ તેના મોટાભાગના જવાબો મરાઠીમાં આપ્યા. આ દરમિયાન એક પત્રકારે તેણીને હિન્દીમાં તેના શબ્દોનું પુનરાવર્તન કરવાનું કહ્યું. આ સાંભળીને કાજોલ ગુસ્સે થઈ ગઈ.
६० आणि ६१ व्या महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अभिनेत्री काजोल यांना राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी मराठीत संवाद साधला, त्यावर काही हिंदी पत्रकारांनी हिंदीत पण बोला असा आग्रह धरला त्यावर त्यांनी ठामपणे नकार दिला…… pic.twitter.com/TqmmuSi6o5
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) August 6, 2025
જ્યારે તેણીને હિન્દીમાં બોલવા બદલ અટકાવવામાં આવી, ત્યારે કાજોલે રિપોર્ટરને કહ્યું, ‘શું મારે હવે હિન્દીમાં બોલવું જોઈએ?’ એટલું જ નહીં, અભિનેત્રીએ આગળ કહ્યું, ‘જેઓ સમજવા માંગે છે તેઓ સમજી જશે.’ કાજોલનો આ વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. નેટીઝન્સ તેને ખૂબ જ ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. કેટલાક નેટીઝન્સ પૂછી રહ્યા છે, ‘જો તમને હિન્દી બોલવામાં તકલીફ છે, તો પછી તમે હિન્દી ફિલ્મો કેમ કરો છો?’ કેટલાક નેટીઝન્સે લખ્યું, ‘તેણીને મરાઠીની સાથે અંગ્રેજી બોલવામાં પણ તકલીફ નથી, પરંતુ હિન્દી બોલવામાં પણ તકલીફ છે.’ દરમિયાન, રાજ ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની MNS એ તેના એક્સ એકાઉન્ટ પરથી કાજોલનો આ વીડિયો શેર કર્યો છે.
કાજોલે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સન્માન સમારોહનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. એ સાચું છે કે તેણે મરાઠી ભાષામાં ભાષણ આપ્યું હતું. તે અંગ્રેજી પણ બોલી હતી. પરંતુ, આ ઉપરાંત, તે હિન્દી પણ બોલી હતી. પરંતુ, કાજોલનો એક વીડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં તે રિપોર્ટરને પૂછી રહી છે, ‘શું હવે મારે હિન્દુ ભાષામાં બોલવું જોઈએ?’ કાજોલના વર્કફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો, તે તાજેતરમાં ફિલ્મ ‘મા’માં જોવા મળી હતી.