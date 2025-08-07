ગિરના જય-વીરુને શ્રદ્ધાંજલિ, સાંસદ પરિમલ નથવાણી દ્વારા ગીત અને ડોક્યુમેન્ટરીનું લોકાર્પણ

ગિરના દુર્લભ અને પ્રખ્યાત સિંહોની જોડી જય અને વીરુનું તાજેતરમાં અવસાન થયું હતું. રાજ્યસભા સાંસદ અને સિંહપ્રેમી પરિમલ નથવાણીએ આજે જોડીને સમર્પિત લોક શૈલીમાં રચાયેલું એક ભાવપૂર્ણ વિડિયો ગીત ‘જય-વીરુની જોડી’ તેમજ એક ડોક્યુમેન્ટરી ‘જય-વીરુની અમર ગાથા’નું લોકાર્પણ કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
પરંપરાગત સંગીત અને લોકવાદ્યો સાથે તૈયાર થયેલું આ ગીત ગિરના રાજા સમાન બનેલા જય-વીરુના અતૂટ બંધન, અખૂટ શક્તિ અને અણમોલ બંધુત્વને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપ છે. ગીતમાં જય અને વીરુનો પારસ્પરિક પ્રેમ તથા તેમની જોડીને બિરદાવનારાઓની હૃદયની લાગણીઓ પ્રતિબિંબિત થાય છે.
જાણીતા ગાયક આદિત્ય ગઢવીએ આ ગીત અને ડોક્યુમેન્ટરીને સ્વર આપ્યો છે. ગીત અને ડોક્યુમેન્ટરીનું આલેખન તથા સ્ક્રીનપ્લે લેખક અને ગીતકાર પાર્થ તરપરાએ કર્યું છે. સંગીત ભાર્ગવ અને કેદારની જોડી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ જ ટીમે “ગિર ગજવતી આવી સિંહણ” નામનું લોકપ્રિય ગીત પણ બનાવ્યું હતું, જે ગત વર્ષે વર્લ્ડ લાયન ડે (10 ઓગસ્ટ,2024)ના દિવસે રિલીઝ થયું હતું.
ગુજરાતની લોક-સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા લોકકલાવંતો દ્વારા સર્જાયેલું ‘જય-વીરુ ની જોડી’ એ માત્ર એક ગીત નથી, પણ ગિરના આ બે વિખ્યાત સિંહોની વિરાસતને ઉજાગર કરતી એક ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ પણ છે. ‘જય-વીરુની અમર ગાથા’, બીજી બાજુ, સાસણ ગિરની સુંદરતા તેમજ પ્રભાવશાળી સિંહ જોડીની હાજરીએ તેને કઈ રીતે અસાધારણ બનાવતી હતી તેનું વર્ણન કરે છે. તે જય અને વીરુના અનંત બંધનને દર્શાવે છે.
ગીત અને ડોક્યુમેન્ટરી દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપતાં પરિમલ નથવાણીએ કહ્યું કે ‘જય અને વીરુ માત્ર સિંહ ન હતા, તેઓ વફાદારી, એકતા અને મિત્રતાનું દ્રષ્ટાંત હતા. આ જોડીએ ઘણા લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ ગીત અને ડોક્યુમેન્ટરી મારા અને અનેક સિંહ પ્રેમીઓનાં ભાવોને અભિવ્યક્ત કરે છે.’ આ વર્ષના વર્લ્ડ લાયન ડે (10 ઓગસ્ટ) નિમિત્તે નથવાણીએ જય-વીરુની યાદમાં વિશિષ્ટ સ્મૃતિસભર ટી-શર્ટ્સ પણ તૈયાર કરાવ્યાં છે, જે સાસણ-ગિરની સુવેનિયર દુકાનમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ‘જય-વીરુની જોડી” ગીત તમામ મોખરાનાં સોશ્યલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ રહેશે. જય અને વીરુની ગર્જના આપણી ચેતનામાં હંમેશા જીવંત રહે અને આ ગીત અને ડોક્યુમેન્ટરી મારફતે હું તેમને યથાર્થ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માગું છું.’