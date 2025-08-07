રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ ઉજવવાનો હેતુ શું છે? જાણો ક્યારે થઈ શરૂઆત

ભારતમાં દર વર્ષે 07 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ (National Handloom Day) ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ દેશની સમૃદ્ધ હાથવણાટ પરંપરાને સમર્પિત છે. આ દિવસ દેશના કારીગરોની અદ્ભુત કુશળતાને સલામ કરે છે.
ભારત સરકાર દ્વારા 2015માં ભારતના વણકરો અને હાથવણાટ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ દિવસ દર વર્ષે હાથવણાટ અને કાપડ ઉદ્યોગ દ્વારા ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ ઉજવવા પાછળનો હેતુ, મહત્વ અને થીમ વિશે વાત કરીએ.
ઇતિહાસ
રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસની શરૂઆત 2015 માં થઈ હતી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 07 ઓગસ્ટને રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો હતો. રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ 1905 ના સ્વદેશી ચળવળની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. જ્યારે ભારતીયોએ વિદેશી માલનો બહિષ્કાર કર્યો હતો અને હાથવણાટ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું.
ઉદ્દેશ્ય
આ દિવસની ઉજવણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સ્વદેશી ઉદ્યોગોને, ખાસ કરીને હાથશાળ વણાટને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને સામાજિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ઉપરાંત, આ દિવસ ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવાની તક આપે છે.
થીમ
રાષ્ટ્રીય હાથવણાટ દિવસ નિમિત્તે એક ખાસ થીમ રાખવામાં આવી છે. આ વખતે થીમ ‘Dream It, DO It’ અને હાથવણાટ સાથે સ્વ-નિર્ભરતા છે: સ્થાનિક બનાવો, વૈશ્વિક બનો. આ થીમ દેશના હાથવણાટ ક્ષેત્રને વૈશ્વિક માન્યતા આપવા પર ભાર મૂકે છે.