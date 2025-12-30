ખાલિદા ઝિયા કોણ હતા? પતિની હત્યાથી લઈ બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા PM બનવાની કહાની

બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન અને લશ્કરી શાસનના ચેમ્પિયન ખાલિદા ઝિયાનું મંગળવારે 80 વર્ષની વયે અવસાન થયું. ખાલિદા ઝિયાનો અવામી લીગના નેતા શેખ હસીના સાથે લાંબો ઝઘડો હતો, અને બંને નેતાઓએ બાંગ્લાદેશી રાજકારણને આકાર આપ્યો.
બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું 30 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ 80 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના પક્ષ, બીએનપી, એ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જાહેરાત કરી કે તેમનું સવારે 6 વાગ્યે અવસાન થયું છે. તેઓ લાંબા સમયથી બીમાર હતા. તેમના પુત્ર, તારિક રહેમાન, 17 વર્ષના દેશનિકાલ પછી લંડનથી ઢાકા પરત ફર્યા છે.
ખાલિદા ઝિયાનું રાજકારણ
ખાલિદા ઝિયા 1991માં પહેલી વાર બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન બન્યા, જેનાથી તેમને પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન બનવાનો ગૌરવ પ્રાપ્ત થયો. ત્યારબાદ તેમણે 2001 થી 2006 સુધી બીજા કાર્યકાળ માટે વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી. તેમના પતિ ઝિયાઉર રહેમાન 1977 થી 1981 સુધી બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ રહ્યા. તેમણે 1987માં બીએનપી પાર્ટીની સ્થાપના કરી. લશ્કરી શાસકમાંથી રાજકારણી બનેલા ઝિયાઉર રહેમાનની 30 મે, 1981ના રોજ લશ્કરી બળવામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમના પતિના મૃત્યુ પછી ખાલિદા ઝિયાની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ થઈ.
3 જાન્યુઆરી, 1982 ના રોજ, ખાલિદા ઝિયાએ બીએનપીના સભ્ય તરીકે તેમની રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કરી. બાદમાં તેઓ બીએનપીના પ્રમુખ બન્યા, આ પદ તેમણે તેમના મૃત્યુ સુધી જાળવી રાખ્યું. તેઓ બાંગ્લાદેશમાં લશ્કરી શાસન સામે એક અગ્રણી અવાજ તરીકે ઉભરી આવ્યા. તેમણે લશ્કરી શાસન સામે લોકોને એક કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
1986માં, તત્કાલીન લશ્કરી જનરલ ઇર્શાદે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરી. ખાલિદા ઝિયાના ગઠબંધન અને શેખ હસીનાના ગઠબંધન બંનેએ તેમના માટે પ્રચાર શરૂ કર્યો. જોકે, બંને ગઠબંધનોએ પાછળથી બહિષ્કારની જાહેરાત કરી, જેનાથી ખાલિદા ઝિયાની લોકપ્રિયતામાં ઘણો વધારો થયો. જોકે, શેખ હસીનાના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધને પાછળથી ચૂંટણીમાં ભાગ લીધો. એચ.એમ. ઇર્શાદે શેખ હસીનાને અટકાયતમાં રાખીને ચૂંટણીમાં ગોટાળો કર્યો. અંતે, ડિસેમ્બર 1990માં ઇર્શાદનું શાસન સમાપ્ત થયા પછી, કાર્યકારી સરકાર હેઠળ ચૂંટણીઓ યોજાઈ. આ ચૂંટણીઓમાં બીએનપીએ સરકાર બનાવી. ખાલિદા ઝિયાએ બંધારણમાં સુધારો કર્યો, દેશમાં સંસદીય વ્યવસ્થા લાગુ કરી અને દેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન બન્યા.
શેખ હસીના સાથે લાંબા સમયથી ચાલતી દુશ્મનાવટ
ખાલિદા ઝિયાને આવામી લીગ પાર્ટીના નેતા શેખ હસીના સાથે લાંબા સમયથી દુશ્મનાવટ હતી. આ બે મહિલાઓએ દાયકાઓ સુધી બાંગ્લાદેશી રાજકારણ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું. બંને નેતાઓએ બાંગ્લાદેશી રાજકારણને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બાંગ્લાદેશી રાજકારણમાં શેખ હસીનાનું શાસન મુખ્યત્વે ખાલિદા ઝિયાના સ્વાસ્થ્યને કારણે હતું. ઝિયા લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને સારવાર માટે વિદેશમાં ઘણો સમય વિતાવતા હતા.
શેખ હસીનાને સત્તા પરથી હટાવ્યા પછી, ખાલિદા ઝિયા તાજેતરમાં ઢાકા પરત ફર્યા, પરંતુ તેમનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ રહ્યું હતું, અને તેઓ જાહેર જીવનથી દૂર રહ્યા. તેઓ લીવર સિરોસિસ, સંધિવા, ડાયાબિટીસ અને હૃદય સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. 2018 માં, ખાલિદા ઝિયાને ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ખાલિદા ઝિયા અને તેમના પક્ષે આને શેખ હસીના દ્વારા રાજકીય રીતે પ્રેરિત પગલું ગણાવ્યું હતું.
2020 માં આવામી લીગ સરકારે ખાલિદા ઝિયાની તબીબી સજામાં ઘટાડો કર્યો અને તેમને નજરકેદ કરવાનો આદેશ આપ્યો. જોકે, તેમને વિદેશ પ્રવાસ કરવા અને રાજકારણમાં સક્રિય રીતે ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. શેખ હસીનાને સત્તા પરથી દૂર કર્યા પછી જ આ પ્રતિબંધો હટાવવામાં આવ્યા હતા. આ વર્ષના જાન્યુઆરીમાં, બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારે ખાલિદા ઝિયાને સારવાર માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. વચગાળાની સરકાર સત્તામાં આવ્યા પછી, ખાલિદા ઝિયા સામેના તમામ આરોપો ધીમે ધીમે રદ કરવામાં આવ્યા હતા, અને તેમને ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાં પણ નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
ખાલિદા ઝિયાનો જન્મ 15 ઓગસ્ટ, 1946ના રોજ અવિભાજિત ભારતના દિનાજપુર જિલ્લામાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ તૈયબા હતું અને તેમના પિતાનું નામ ઇસ્કંદર મજુમદાર હતું. ખાલિદાનો પરિવાર જલપાઇગુડીમાં ચાના વેપાર સાથે સંકળાયેલો હતો અને દિનાજપુર સ્થળાંતરિત થયો હતો. 1960માં ખાલિદા ઝિયાએ આર્મી કેપ્ટન ઝિયાઉર રહેમાન સાથે લગ્ન કર્યા, જે પાછળથી બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. 1983માં જ્યારે ખાલિદા બીએનપીના વડા બન્યા, ત્યારે તેમના પક્ષના ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓએ તેમની ક્ષમતાઓ પર શંકા વ્યક્ત કરીને પક્ષ છોડી દીધો. જોકે, ખાલિદા પાછળથી ફરી એક થઈ અને પક્ષને મજબૂત બનાવ્યો. ખાલિદા ઝિયાની સરકાર દરમિયાન બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચેના સંબંધો બહુ સારા નહોતા, અને ખાલિદા ઝિયાએ જ ચીન અને ઇસ્લામિક દેશો સાથે બાંગ્લાદેશના સંબંધો મજબૂત કર્યા હતા. જોકે, તેમણે બે વાર ભારતની મુલાકાત લીધી હતી.
ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર, તારિક રહેમાન, જે હવે બીએનપીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ છે, ગયા અઠવાડિયે બાંગ્લાદેશ પાછા ફર્યા. તેમના બીજા પુત્રનું 2015 માં હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું.