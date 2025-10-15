કોણ છે ભારતમાં જન્મેલા એશ્લે ટેલિસ? જેમના પર લાગ્યો ચીન માટે જાસૂસી કરવાનો આરોપ

એફબીઆઈના સોગંદનામા મુજબ આ વર્ષના સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં, ટેલિસને પેન્ટાગોનના નેટ એસેસમેન્ટ ઓફિસમાં સંવેદનશીલ માહિતી સુવિધામાં પ્રવેશતા જોવામાં આવ્યો હતો. ટેલિસ લશ્કરી વિમાન ક્ષમતાઓ સહિત વર્ગીકૃત દસ્તાવેજો, કેમેરામાં લેતા અને છાપતા કેદ થયો હતો.
ભારત બાબતોના અમેરિકી નિષ્ણાત અને અમેરિકી સરકારના ટોચના સલાહકાર એશ્લે ટેલિસની વર્ગીકૃત દસ્તાવેજો રાખવા અને ચીન માટે કથિત રીતે જાસૂસી કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 64 વર્ષીય એશ્લે ટેલિસનો જન્મ ભારતમાં થયો હતો પરંતુ હવે તેઓ અમેરિકી નાગરિકતા ધરાવે છે. ટેલિસ 2000 થી અમેરિકી વિદેશ વિભાગના સલાહકાર છે. ટેલિસ ભૂતપૂર્વ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ ડબલ્યુ. બુશના કાર્યકાળ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદમાં પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે.
ભારત સાથે તેમનો શું સંબંધ છે?
એશ્લે ટેલિસનો જન્મ મુંબઈમાં થયો હતો અને તેમણે સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની ડિગ્રી અને બોમ્બે યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી હતી. તેમણે શિકાગો યુનિવર્સિટીમાંથી ડોક્ટરેટની પદવી મેળવી હતી. જ્યોર્જ ડબલ્યુ. બુશના વહીવટ દરમિયાન, ટેલિસ રાષ્ટ્રપતિના વિશેષ સહાયક અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદમાં દક્ષિણપશ્ચિમ એશિયા માટેના વરિષ્ઠ નિર્દેશક તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે ભારતમાં યુએસ રાજદૂતના વરિષ્ઠ સલાહકાર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. હાલમાં, ટેલિસ કાર્નેગી એન્ડોમેન્ટ ફોર ઇન્ટરનેશનલ પીસમાં ટાટા ચેર અને સિનિયર ફેલો ધરાવે છે. તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, સંરક્ષણ અને એશિયન બાબતોના નિષ્ણાત માનવામાં આવે છે.
ટેલિસે 2000ના દાયકામાં ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સીમાચિહ્નરૂપ નાગરિક પરમાણુ કરારની વાટાઘાટોમાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, તાજેતરના વર્ષોમાં તેમને ચીન તરફ ઝુકાવ અને ભારત-અમેરિકા સંબંધોનો વિરોધ કરતા જોવામાં આવ્યા છે. ટેલિસે રશિયા અને ઈરાન સાથેના ભારતના સંબંધો પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા હતા અને ભારતની ક્ષમતાઓ પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી.
ટેલિસ સામે ગંભીર આરોપો
ભારતીય મૂળના એશ્લે જે. ટેલિસ, જે યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ સલાહકાર છે, તેમના પર ગુપ્ત દસ્તાવેજો રાખવાનો અને ચીની અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ફોક્સ ન્યૂઝે યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટના દસ્તાવેજોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે 11 ઓક્ટોબરના રોજ વર્જિનિયાના વિયેનામાં ટેલિસના ઘર, કાર અને તેમના નજીકના લોકોના રહેઠાણો પર દરોડા દરમિયાન અસંખ્ય ગુપ્ત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. યુએસ તપાસકર્તાઓએ ફેડરલ કોર્ટના આદેશ પર દરોડા પાડ્યા હતા.
ટેલિસના ઘરે ફાઇલો અને કચરાપેટીમાં 1,000 થી વધુ અત્યંત સંવેદનશીલ સરકારી દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. ટેલિસ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલ FBI એફિડેવિટમાં તેમને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પગાર વગરના સલાહકાર અને પેન્ટાગોનમાં કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. FBI એફિડેવિટ મુજબ, આ વર્ષના સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં, ટેલિસ પેન્ટાગોનના નેટ એસેસમેન્ટ ઓફિસમાં સેન્સિટિવ ઇન્ફર્મેશન ફેસિલિટીમાં પ્રવેશતા જોવા મળ્યા હતા. ટેલિસને કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો અને ગુપ્ત દસ્તાવેજો છાપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં લશ્કરી વિમાન ક્ષમતાઓ પરના દસ્તાવેજોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટેલિસ તેની બેગમાં આ ગુપ્ત દસ્તાવેજો પણ લઈ જતા જોવા મળ્યો હતો.
એફિડેવિટમાં જણાવાયું છે કે 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ ટેલિસે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટની ક્લાસનેટ સિસ્ટમ ઍક્સેસ કરી હતી, જેનો ઉપયોગ ગુપ્ત સંદેશાવ્યવહાર માટે થાય છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેણે યુએસ એરફોર્સ સંબંધિત 1,288 પાનાની ફાઈલો ખોલી અને તેને ફરીથી સેવ કરી તેમના નામ બદલ્યા અને ફાઇલના પાનાઓ પ્રિન્ટ કર્યા. પછી, 10 ઓક્ટોબરના રોજ ટેલિસ ફરીથી પેન્ટાગોન સુવિધામાં પ્રવેશતા જોવા મળ્યા અને તે દસ્તાવેજો વાંચતા પણ દેખાયા.
ચીન માટે જાસૂસી કરવાનો આરોપ
એફબીઆઈનું કહેવું છે કે ટેલિસ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વર્જિનિયાના એક રેસ્ટોરન્ટમાં ચીની સરકારી અધિકારીઓ સાથે ઘણી વખત મળ્યા હતા. ટેલિસ પર એક મુલાકાત દરમિયાન ચીની અધિકારીઓને એક પરબિડીયું આપવાનો આરોપ છે. ચીની અધિકારીઓએ બે વાર ટેલિસને ભેટ પણ આપી હતી. તેથી, ટેલિસ પર ચીન માટે જાસૂસી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. ન્યાય વિભાગે કહ્યું કે જો ટેલિસ ગેરકાયદેસર રીતે વર્ગીકૃત અને અત્યંત સંવેદનશીલ દસ્તાવેજો રાખવા બદલ દોષિત ઠરે છે, તો તેને 10 વર્ષ સુધીની જેલ અને $25,000 નો દંડ થઈ શકે છે.