મોદી 3.0 કેબિનેટમાં કોને કઈ-કઈ જવાબદારીઓ મળી ?

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવી NDA ગઠબંધન સરકારના 71 પ્રધાનો સાથે રવિવારે (9 જૂન) શપથ લીધા. તેમાંથી 30 કેબિનેટ મંત્રીઓ છે, પાંચ પાસે સ્વતંત્ર હવાલો છે અને 36 રાજ્ય મંત્રી છે. રવિવારે (9 જૂન) મોદી કેબિનેટની પ્રથમ બેઠક બાદ ભાજપે ગૃહ મંત્રાલય, સંરક્ષણ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલય પોતાની પાસે રાખ્યું છે.

Glimpses from the first Union Cabinet Meeting of 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝟑.𝟎. pic.twitter.com/gyiQZ7Cwum

