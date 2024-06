મોદી 3.O કેબિનેટનો પહેલો મોટો નિર્ણય

શપથગ્રહણ બાદ તરત જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના કેબિનેટ સાથીદારો સાથે બેઠક યોજી હતી. આ દરમિયાન ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. ગરીબો માટે સૌથી મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેબિનેટે ગામડાઓ અને શહેરોમાં રહેતા ગરીબો માટે 3 કરોડ ઘર બનાવવાના નિર્ણયને મંજૂરી આપી છે.

Glimpses from the first Union Cabinet Meeting of 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝟑.𝟎. pic.twitter.com/gyiQZ7Cwum

— BJP (@BJP4India) June 10, 2024