મોદી કેબિનેટે ખેડૂતો અને રેલવે માટે 6 મોટા નિર્ણયો લીધા

મોદી કેબિનેટે ખેડૂતો અને રેલવે સંબંધિત છ મોટા નિર્ણયો લીધા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે NCDC-રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમના ભંડોળમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 94 ટકા ખેડૂતો તેની સાથે જોડાયેલા છે. મંત્રીમંડળે 2000 કરોડની નાણાકીય સહાય આપી છે. તેમણે કહ્યું કે મંત્રીમંડળે 2025-26 થી 2028-29 માટે 2000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સાથે કેન્દ્રીય ક્ષેત્ર યોજના ‘રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમને ગ્રાન્ટ સહાય’ ને મંજૂરી આપી છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે પીએમ કૃષિ સંપદા યોજનામાં 6520 કરોડ રૂપિયાનો નાણાકીય ખર્ચ વધારવામાં આવ્યો છે. પ્રયોગશાળા અને માળખાગત સુવિધાઓ માટે 1000 કરોડ રૂપિયાની વધારાની સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ અંતર્ગત, ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબ અને ઇરેડિયેશન યુનિટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે છેલ્લા 11 વર્ષમાં ફૂડ પ્રોસેસિંગ બમણું થયું છે.

The Union Cabinet has approved ₹2,000 crore grant-in-aid to NCDC.

