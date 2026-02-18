જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ અભિનેતા રાજપાલ યાદવે શું કહ્યુ?

ચેક બાઉન્સ કેસમાં જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ અભિનેતા રાજપાલ યાદવે તેમના સમર્થકોનો આભાર માન્યો છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે તેઓ કેસની વિગતો ક્યારે શેર કરશે.

ચેક બાઉન્સ કેસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા અભિનેતા રાજપાલ યાદવ લગભગ 11 દિવસ જેલમાં રહ્યા બાદ હવે જેલની બહાર છે. હાઈકોર્ટ દ્વારા તેમની સજા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા બાદ યાદવે તેમની મુક્તિ પર તેમના સમર્થકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી કે તેઓ ટૂંક સમયમાં આ કેસ સંબંધિત પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે.

વકીલો કાનૂની પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે

મીડિયા સાથે વાત કરતા રાજપાલ યાદવે તેમને મળેલા સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમના વકીલ ભાસ્કર ઉપાધ્યાય આ કેસના તમામ કાનૂની પાસાઓ સંભાળી રહ્યા છે. આ મામલો હાલમાં કોર્ટમાં હોવાથી તેઓ તેના પર કોઈ ટિપ્પણી કરશે નહીં. તેઓ હાઈકોર્ટના દરેક આદેશનું સન્માન કરે છે. તેઓ ટૂંક સમયમાં આ બાબતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે જ્યાં તેઓ આ બાબતને લગતા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરશે.

મદદ કરનારાઓનો આભાર વ્યક્ત કરવો

રાજપાલ યાદવે આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમને ટેકો આપનારા અને મદદ કરનારા દરેકનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ઘણા લોકો એવા છે જે સોશિયલ મીડિયામાં જોડાયા નથી, પરંતુ તેમણે તેમને મદદ પણ કરી છે. હું તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. તેમણે ઉદ્યોગ પ્રત્યે પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો.

11 દિવસ પછી રાજપાલ યાદવ જેલમાંથી મુક્ત

2010ના ચેક બાઉન્સ કેસના સંદર્ભમાં રાજપાલ યાદવે 5 ફેબ્રુઆરીએ તિહાર જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું. ત્યારબાદ, સોમવાર 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ દિલ્હી હાઈકોર્ટે તેમને વચગાળાના જામીન આપ્યા અને જેલ છોડવાનો નિર્દેશ આપ્યો. બીજા દિવસે 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાજપાલ યાદવને લગભગ 11 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા બાદ જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો. 9 કરોડની લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા.

 

