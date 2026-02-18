PM મોદીએ ગુગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ સાથે મુલાકાત કરી

નવી દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ના ત્રીજા દિવસે, એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક થઈ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈ સાથે મુલાકાત કરી. આ બેઠક સમિટના ઇન્ડોર એરેનામાં થઈ, જ્યાં બંનેએ ભારત-ગુગલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી.

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે ભારતમાં એઆઈ ઝડપથી વિકસી રહ્યું છે, અને ગૂગલ જેવા વૈશ્વિક ટેક ખેલાડીઓ સાથે મળીને કામ કરવાથી તેની તકો વધુ વિસ્તરશે. પીએમ મોદીએ પોતાની ટ્વિટર પોસ્ટમાં આ બેઠકને આનંદદાયક અનુભવ ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમણે એઆઈમાં ભારતની પ્રગતિ, ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યાવસાયિકોની પ્રતિભા અને ગૂગલ સાથે વધુ કામ કરવાની તક અંગે ચર્ચા કરી.

પીએમ મોદીની પોસ્ટ પછી, ગૂગલના સીઈઓએ પણ પોસ્ટ કરી. સુંદર પિચાઈએ કહ્યું કે પીએમ મોદીને મળવું એક શાનદાર અનુભવ હતો. અમે ભારતના આરોગ્યસંભાળ, કૃષિ અને ભાષા સહાય ક્ષેત્રો સહિત અન્ય ક્ષેત્રોમાં એઆઈને દાખલ કરવા અંગે ચર્ચા કરી. ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ માત્ર નીતિ અને નીતિગત ચર્ચાઓ પર જ નહીં, પરંતુ વ્યવહારુ સહયોગ અને ટેક ભાગીદારી પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ભારત નોકરીઓ વધારવા, કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને AI-આધારિત ઉત્પાદનો વિકસાવવા માટે IT ક્ષેત્રમાં AI ના ઉપયોગને વેગ આપવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. પીએમ મોદીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારત AI દ્વારા પ્રતિભાશાળી યુવાનોને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર તકો પૂરી પાડવા માંગે છે. સુંદર પિચાઈની ભારત મુલાકાત ફક્ત સમિટ સુધી મર્યાદિત નથી. ગૂગલે Google I/O 2026 માટેની તારીખો પણ જાહેર કરી છે.

ગુગલ I/O 19-20 મેના રોજ કેલિફોર્નિયામાં યોજાશે. આ જાહેરાત ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ દરમિયાન કરવામાં આવી હતી. આ સંદેશ પણ આપે છે કે ગૂગલ ભારતના AI ઇકોસિસ્ટમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનવા માંગે છે. પીએમ મોદી અને સુંદર પિચાઈ વચ્ચેની બેઠકમાં AI માં વૈશ્વિક સહયોગ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ ચર્ચા કરી હતી કે Google ભારતીય વિકાસકર્તાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને AI સ્ટાર્ટઅપ્સ સાથે કેવી રીતે કામ કરી શકે છે.

ભારતમાં AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ મોટા પાયે મોડેલો સુધી મર્યાદિત ન હોવો જોઈએ, પરંતુ સ્થાનિક જરૂરિયાતો અને સામાજિક પડકારોને સંબોધવા માટે પણ લાગુ થવો જોઈએ.

 

