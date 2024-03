લોકસભા ચૂંટણી 2024ની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે કહ્યું, ‘દેશમાં 7 તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાશે. ચૂંટણીના પરિણામો 4 જૂને આવશે.’ ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત સાથે જ દેશભરમાં આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા મુક્ત અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કરાવવા માટે બનાવેલા નિયમોને આચારસંહિતા કહેવામાં આવે છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી આ ચાલુ રહે છે. ચાલો જાણીએ કે ચૂંટણીમાં આચારસંહિતા લાગુ થવા પર કઈ વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ છે.

Check out the phase wise schedule of General Elections to Lok Sabha #Elections2024 .👇✨ #ElectionCommission #electiondate #ChunavKaParv #DeshKaGarv pic.twitter.com/Vwoyjm3dcu

The world’s largest democracy’s General Elections are here! #LokSabhaElections2024

ભારતીય ચૂંટણી પંચ રાજકીય પક્ષોની સંમતિથી આચારસંહિતા તૈયાર કરે છે. તેના અમલીકરણ દરમિયાન, રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારો પર કેટલાક નિયંત્રણો લાદવામાં આવે છે, જેથી તમામ ઉમેદવારોને ચૂંટણી લડવા માટે સમાન પ્લેટફોર્મ મળી શકે. ચાલો સમજીએ કે આચારસંહિતા કોને લાગુ પડે છે અને તેના ઉલ્લંઘન પર ચૂંટણી પંચ શું પગલાં લઈ શકે છે.

चुनाव प्रचार के दौरान plummeting discourse के issue से निपटने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है- CEC Kumar

Urge parties to refrain from personal attacks and foul language.No-go areas in speeches are defined to maintain civility.Let’s not cross lines in our rivalry #Elections pic.twitter.com/neQdPKWt35

— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 16, 2024